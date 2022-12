«Helvetia ruft!» Hinter den Kulissen wird bereits daran gearbeitet, dass es 2023 zur «Frauenwahl 2.0» kommt – doch das wird nicht einfach 84 Frauen sitzen derzeit im Nationalrat, zwölf im Ständerat. Das sind zwar Rekordwerte. Aber nach den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023 sollen es noch mehr werden. Doch der Ukraine-Krieg und seine Folgen für die politische Debatte könnte die Pläne durchkreuzen.

Auftaktveranstaltung der Kampagne «Helvetia ruft!» im September 2018 in Bern. In der Mitte alt Bundesrätin Elisabeth Kopp und GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Peter Gerber/Blick

Von einem «historischen Sonntag» war nach den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 die Rede. Neben der «Klimawahl» dominierte das Schlagwort der «Frauenwahl» die Schlagzeilen. Im Nationalrat beträgt der Frauenanteil seither rekordhohe 42 Prozent. 84 Frauen sitzen seit den letzten Wahlen in der grossen Kammer, das sind 20 mehr als in der vergangenen Legislatur.

Und auch Ständerat bedeutet der Frauenanteil von 26,1 Prozent einen neuen Rekord. Zwölf Frauen schafften die Wahl in die kleine Kammer, während es in der vorhergehenden Legislatur nur sieben Ständerätinnen gab.

Trotz des Fortschritts: Von der gleichberechtigten politischen Repräsentation der Geschlechter ist die Schweiz noch ein gutes Stück entfernt. Hinter den Kulissen wird deshalb bereits intensiv daran gearbeitet, dass es am 22. Oktober 2023 zu einer neuerlichen «Frauenwahl» kommt. An diesem Sonntag in gut 16 Monaten werden National- und Ständerat neu gewählt.

Frauenanteil keine Selbstverständlichkeit

Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE), und Co-Präsidentin von Alliance F, dem Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen, steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für diese Wahlen. Ein Halten oder gar eine Steigerung des Frauenanteils im eidgenössischen Parlament sei keine Selbstverständlichkeit, sagt sie gegenüber CH Media: «Wir müssen extrem am Ball bleiben.»

Das geschieht in erster Linie im Rahmen von «Helvetia ruft!» Diese mit Blick auf die Wahlen 2019 ins Leben gerufene, überparteiliche Kampagne ist eine Erfolgsgeschichte. Sie trug dazu bei, dass bei den letzten Wahlen 500 zusätzliche Frauen für den Nationalrat kandidierten. Im Rahmen von «Helvetia ruft!» wurden Frauen dazu ermuntert, sich politisch zu engagieren.

In Workshops wurden sie von erfahrenen Politikerinnen und Expertinnen praxisnah ins politische Handwerk eingeführt – etwa im Umgang mit den Medien, in der richtigen Strategie auf Social Media, oder dem Spendensammeln.

Frauenanteil stagniert

Nach den eidgenössischen Frauenwahlen 2019 war «Helvetia ruft!» im Vorfeld verschiedener kantonalen Wahlen aktiv. Die Gesamtbilanz fällt positiv aus: «Dort, wo wir in den Kantonen mit einer überparteilichen Allianz für mehr Frauen in den Parlamenten gekämpft haben, ging es aufwärts», sagt Kathrin Bertschy. Wo man aus Ressourcengründen nicht aktiv gewesen sei, habe der Frauenanteil hingegen stagniert oder sei gesunken.

Nationalrätin Kathrin Bertschy, (GLP/BE) im Oktober 2021 im Bundeshaus. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Bei den nächsten eidgenössischen Wahlen soll das nicht geschehen. Die Erkenntnisse der Forschung aus vergangenen Wahlen zeigen: Einer der wichtigsten Faktoren für den Frauenanteil im Parlament ist der Frauenanteil auf den Nationalratslisten – und die Frage, ob sie von aussichtsreichen Listenplätzen aus antreten. Über die Zusammenstellung der Nationalratslisten entscheiden die Kantonalparteien autonom.

Und genau hier setzt «Helvetia ruft!» an. In minutiöser Recherchearbeit haben Bertschy und ihre Mitstreiterinnen für jede Kantonalpartei mit reellen Wahlchancen ermittelt, wie oft – oder selten – diese in den gut 50 Jahren seit Einführung des Frauenstimmrechts in beiden Kammern des Parlaments durch Frauen vertreten waren. In den nächsten Wochen flattert bei den Kantonalparteien ein Brief von «Helvetia ruft!» mit dem Ergebnis dieser Auswertung ins Haus.

«Darin werden aufzeigen, was sie in den letzten 50 Jahren für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter und damit für eine qualitativ bessere Demokratie beigetragen haben und sie hoffentlich überzeugen, wo nötig, einen Zacken zuzulegen», sagt Bertschy. Schliesslich sei es doch auch in ihrem Interesse, dass sich Wählerinnen und Wähler in ihren Parteien wiedererkennen und die Räte repräsentative Entscheidungen treffen.

Gutes Fundament für ausgewogenere Geschlechtervertretung

Politikwissenschafterin Cloé Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern sagt, die aus Frauensicht erfolgreichen Wahlen 2019 bildeten zwar ein gutes Fundament für eine noch ausgewogenere Geschlechtervertretung im Bundeshaus. Dass viele der 2019 erstmals gewählten Frauen nun mit dem Bisherigen-Bonus antreten könnten, sei sicher ein Vorteil.

Für die Parteien sei es aus strategischer Sicht sinnvoll, möglichst viele Frauen auf aussichtsreiche Listenplätze zu setzen. Eine ausreichende Repräsentanz der Frauen in der Politik werde von immer grösseren Teilen der Bevölkerung als unabdingbar angesehen. Jans sagt:

«Eine Partei, die zu wenig Frauen aufstellt, muss sich erklären.»

Doch zum jetzigen Zeitpunkt liesse sich keine seriöse Prognose ableiten, dass der Frauenanteil nochmals steigen werde: «Das Wahlergebnis 2023 hängt von den spezifischen Konstellationen in den Kantonen ab», erläutert Jans. Auch die Sitzverschiebungen zwischen den Parteien haben einen Einfluss.

Bei SP, Grünen und GLP sei der Frauenanteil traditionell hoch. Für die SVP hingegen sitzen unterdurchschnittlich wenige Frauen im Parlament und die Frage nach einer angemesseneren Vertretung habe in der Partei traditionell wenig Bedeutung: «Entscheidend für den Frauenanteil im neuen Parlament werden die Mitte und die FDP sein», sagt Jans.

Die St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher ist eines der Gesichter der Frauenwahl 2019. Im Mai 2022 übernahm sie das Präsidium der FDP-Frauen. «Wir haben grosse Ambitionen», sagt Vincenz im Hinblick auf die Wahlen 2023. Insbesondere im Ständerat – wo die FDP mit einer Frau und elf Männern vertreten ist – habe ihre Partei noch «extrem viel Luft nach oben».

Gemäss Vincenz werde das Anliegen bei der FDP sowohl auf nationaler Ebene als auch in den Kantonen sehr ernstgenommen. In den Kantonen seien die FDP-Frauensektionen intensiv daran, in den kantonalen Gremien auf eine angemessene Berücksichtigung der Frauen hinzuwirken.

FDP-Frauenpräsidentin Susanne VIncenz-Stauffacher im Mai 2022 in Bern. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Vincenz formuliert ein klares Ziel:

«Bei den Hauptlisten für den Nationalrat streben wir eine paritätische Vertretung an. Und im Ständerat wollen wir bei jeder Vakanz eine Frauenkandidatur.»

Natürlich sei das ambitioniert und es müsse in jedem Fall die spezifische kantonale Konstellation angeschaut werden. Sie sei klar gegen Frauenkandidaturen nur des Geschlechts wegen. Entscheidend sei Kompetenz und Eignung. Aber sie erwarte von ihrer Partei, den Radar auszuweiten: «Es kann nicht sein, dass wir überall auf die einfachste Lösung setzen und einen populären kantonalen Mandatsträger nominieren – was dann halt in vielen Fällen auf einen Mann hinausläuft.»

Auch Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte-Frauen, will nach den nächsten Wahlen mehr Frauen in der Bundeshausfraktion ihrer Partei sehen. Dort, wo man im Ständerat mit Rücktritten amtierender Mitte-Männer rechnet, habe man bereits potenzielle Kandidatinnen, sagt Bachmann-Roth, ohne Details nennen zu wollen. «Der Wille der Partei, möglichst viele qualifizierte Frauen aufzustellen, ist gross», sagt die Aargauerin.

Das entspreche einem strategischen Ziel der Partei: «Wir wissen, dass wir nur gewinnen können, wenn wir die Frauen gewinnen.» Die grosse, gemeinsame Herausforderung sei nun die konkrete Umsetzung dieses strategischen Ziels in den Kantonen.

Neben der Listenzusammensetzung gibt es für eine Frauenwahl 2.0 im nächsten Jahr eine weitere Hürde: die Themenkonjunktur. Die Wahlen 2019 waren laut Politikwissenschafterin Cloé Jans stark von der Klima- und der durch den Frauenstreik beflügelten Frauenbewegung geprägt und entsprechend wichtig seien ökologische und gesellschaftspolitische Themen entsprechend gewesen.

Aktuell dominierten durch den Ukraine-Krieg sicherheits- und energiepolitische Themen, die medial teilweise von männlichen Politikern geprägt würden. Doch an der Themenkonjunktur könne sich noch einiges ändern bis zum Oktober 2023. Und andererseits sei es für die Parteien strategisch unklug, in der Öffentlichkeit nur von Männern repräsentiert zu werden und weibliche Stimmen und Anliegen, die Frauen besonders wichtig seien, ausser Acht zu lassen.