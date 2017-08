Doch auch an über 20 anderen Orten im Osten und in den Föhngebieten wurden Rekordwerte gemessen, wie SRF Meteo in einer Mitteilung schreibt. In Bad Ragaz SG wurden 35,4 Grad erreicht, in Chur 34,9 Grad und in Glarus 34,3 Grad. Ähnlich heiss war es auch in Sitten mit 34,7 Grad und in Altdorf mit 33,9 Grad.

Der Urner Hauptort konnte bereits in der Nacht auf Dienstag mit einem Rekord aufwarten. In Altdorf sanken die Temperaturen nie unter 27,5 Grad. "Das gab es in der Schweiz noch nie", schreibt SRF Meteo in seiner Mitteilung. Die bisher heisseste Nacht vor einem Bundesfeiertag wurde 1983 mit 26,9 Grad verzeichnet - ebenfalls in Altdorf.

Der 1. August hat mit über 20 Grad schon heiss begonnen. Im Aargau war es laut "Meteonews" in Döttingen am heissesten (32,8 Grad), gefolgt von Othmarsingen (32,7). Den Nordwestschweizer Spitzenwert stellt Solothurn mit 33,1 Grad.