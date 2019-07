Seit Tagen steht der Waadtländer CVP-Nationalrat wegen seiner verherrlichenden Tweets aus Nordkorea in der Kritik. Die Menschenrechtsorganisation «Amnesty Schweiz» bezeichnet seine Reiserapporte als «Schönwetterberichte». Am Dienstag hat sich Béglé in einem längeren Text auf Twitter erstmals zur Kontroverse geäussert. «Die Situation in Nordkorea ist deutlicher komplexer, als man sich vorstellt», schreibt er da etwa. Und er betont, dass er privat in dem Land unterwegs sei und kein offizielles Mandat habe.