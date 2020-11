«Hast du dieses Wochenende gebumst?»: Empörung beim RTS über das Instagram-Konto der Schande

Seit einigen Tagen erregt ein neues Instagram-Konto die Gemüter im Fernsehturm in Genf. «Swiss Media Too» heisst der Kanal, der aufgrund der RTS-Enthüllungen geschaffen wurde und Angestellte von Schweizer Medien dazu aufruft, von ihren sexistischen Erfahrungen zu erzählen. Teile davon wurden zuletzt in den Gängen der RTS-Büro aufgehängt, wie die hauseigene Sendung «Mise au Point» berichtete.

Die Liste liesse sich problemlos verlängern – auch durch Beispiele von anderen Westschweizer Medienhäusern. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand gerät derweil noch stärker unter Druck. Bisher hatte er beteuert, von konkreten Übergriffen beim RTS während seiner Amtszeit nichts gewusst zu haben. Vor wenigen Tagen sagte er in der RT-Sendung «Mise au Point» erneut: «Ich habe die Aussagen der Betroffenen nicht gekannt.» Doch wie der «Tages-Anzeiger» und CH Media aktuell berichten, ist dies nicht der Fall.

Demnach erhielt die RTS-Direktion 2014 mehrere Briefe, in denen konkrete Fälle beschrieben wurden. Es ging um Mobbing- und Belästigungsvorwürfe durch einen Kadermann, der kurz zuvor befördert worden war. Marchand bekam wichtige, als «vertraulich» gekennzeichnete Schreiben in Kopie. In einem Schreiben der Mediengewerkschaft SSM hiess es laut «Tages-Anzeiger»: «Die Betroffenen fühlen sich erniedrigt und herabgesetzt. (…) Acht Betroffene sind bereit in einer externen Untersuchung auszusagen.» Die Mehrheit von ihnen wurde jedoch nie angehört.

SRF-Chefin Wappler reagiert mit Personalumfrage

Der aktuelle RTS-Chefredaktor Bernard Rappaz hat inzwischen sein Amt temporär abgegeben, zumindest bis eine externe Untersuchung beendet ist. Beim RTS ist die Stimmung denn auch weiterhin angespannt. Über 140 Angestellte wollen über ihre negativen Erfahrungen bei der Genfer Anwaltskanzlei «Troillet Meier Raetzo» aussagen (CH Media berichtete). Doch die Wut richtet sich nicht nur nach innen, wie ein Insider sagt: «Die Deutschschweizer Medien zeigen nun mit Häme auf das RTS, doch wichtig wäre, dass man sich auch im Leutschenbach der Problematik ernsthaft annimmt.» Auch dort gebe es Sexismus und Mobbing.