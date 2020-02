Hamsterkäufe wegen Corona-Virus: Konsumenten decken sich bei Migros und Co. mit Konserven oder UHT-Milch ein

(gb.) Die aktuelle Lage verlange von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Migros zurzeit einen erhöhten Einsatz, schreibt die Migros auf Anfrage von CH Media. In den Verteilzentren sei das Personal bereits aufgestockt worden.

Der Grund dafür ist das Corona-Virus, das bei vielen Menschen in der Schweiz Verunsicherung über die Lebensmittelversorgung auslöst. Migros, Denner, Coop und Aldi melden, dass sie in den letzten Tage mehr lang haltbare Lebensmittel als üblich verkauft haben. Dazu gehören Mineralwasser, Konserven oder Milchprodukte. Im Tessin habe sich die Lage in den Filialen aber bereits wieder entspannt, teilte Aldi mit. Lieferengpässe bestehen bei keinem der vier angefragten Unternehmen.

Während das Corona-Virus auf die Weltwirtschaft sowie auch auf die Schweiz negative Auswirkungen hat, können die gesteigerte Nachfrage in den Supermärkten dies ein Stück weit abfedern. Dies teilte Eric Scheidegger vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Samstag an einer Medienkonferenz in Bern mit.