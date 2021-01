Härtere Linie gegenüber China: Die Peking-Kritiker im Bundeshaus formieren sich

Menschenrechte oder Wirtschaftsinteressen? Freiheitliche Werte oder totalitäre Züge? Geht es um China, steht die Schweiz in einem schwierigen Spannungsfeld. Als erstes Land Kontinentaleuropas hat sie mit der Volksrepublik ein Freihandelsabkommen unterzeichnet, und die Kontakte in der Unternehmenswelt gelten bis auf die obersten Stufen als hervorragend. China ist der drittwichtigste Handelspartner der Schweiz.

Doch die erhoffte politische Öffnung im Reich der Mitte blieb aus. Offensive Machtdemonstrationen, Massenüberwachung und Repressionen gegenüber Minderheiten haben die westliche Öffentlichkeit ebenso aufgerüttelt wie die Investitionen chinesischer Staatsbetriebe in hiesige Unternehmen. Wegen der wachsenden Stärke Pekings findet ein Umdenken statt. In vielen Ländern wächst der Widerstand.

Prominente Vertreter aus den USA und anderen Ländern

Ein zusehends harter Wind weht China aus den Parlamenten entgegen. Auch in der Schweiz: Vertreterinnen und Vertreter fast aller Bundeshausfraktionen haben sich einer internationalen Gruppe von chinaskeptischen Abgeordneten angeschlossen. Die sogenannte Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) wurde in den vergangenen Monaten aufgebaut. Ihr Ziel: Auf Chinas wachsenden Einfluss in der Welt aufmerksam machen und sich für eine neue Gangart einsetzen.