Marcel Riesen-Kupper: In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich das Freizeitverhalten junger Frauen verändert. Sie wurden selbstbewusster und gehen häufiger in den Ausgang. Es hat eine Angleichung des Freizeitverhaltens von Frauen und Männern stattgefunden. Wenn sich mehr Frauen spät nachts im öffentlichen Raum bewegen, steigt das Risiko, dass sie wie junge Männer Opfer von Gewalt werden.

Marcel Riesen-Kupper leitet die Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich. In seinem Beruf ist er täglich mit Jugendkriminalität konfrontiert. Doch ein Vorfall der jüngsten Zeit hat sogar ihn schockiert.

Haben junge Männer ihre Hemmungen, Frauen zu schlagen, abgebaut?

Es kann sein, dass Männer, gerade wenn Alkohol im Spiel und die Stimmung aggressiv ist, heute weniger Hemmungen haben, Gewalt auch gegen Frauen anzuwenden.

Dabei haben wir geglaubt, die Jugend sei braver geworden und verbringe mehr Zeit vor Bildschirmen als an Partys.

Das Freizeitverhalten unterliegt wechselnden Trends. Tatsächlich hatten wir eine Phase, in der Jugendliche weniger im öffentlichen Raum unterwegs waren und die Abende mehr zu Hause verbrachten. Neue Kommunikationsmittel und Transportmöglichkeiten wie Nachtbusse und -züge haben das Ausgangsverhalten verändert. Die Grenze zwischen Tag und Nacht verwischt zunehmend. Das ist gerade für meine Generation augenfällig: Wenn ich in Zürich unterwegs bin und abends um 11 Uhr nach Hause fahre, kommen mir Scharen von jungen Menschen entgegen, die erst jetzt in den Ausgang gehen.

