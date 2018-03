Daniel Aeschbach (SVP), Präsident des Lenzburger Bezirksgerichts, stellt nicht nur typische Richterfragen. Manchmal fragt er wie ein Journalist. Von beiden Gutachtern will er im Rupperswil-Prozess dasselbe wissen: «Sie haben in Ihrer beruflichen Tätigkeit schon tausend Gutachten erstellt. Wo liegt der aktuelle Fall in Ihrem Ranking?»

Elmar Habermeyer, Direktor der Zürcher Klinik für Forensische Psychiatrie: «Er ist einer von zehn Fällen, auf die ich am Berufsende intensiv zurückblicken werde. Es ist ein komplexer Fall, erschreckend destruktiv.»

Josef Sachs, ehemaliger Leiter der forensischen Abteilung der Aargauer Klinik Königsfelden: «Ich hatte noch nie einen Fall dieses Schweregrades von einer Person, die vor der Tat nie straffällig in Erscheinung getreten war.»