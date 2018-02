Die Medien verpassen dem frisch gebackenen Nationalrat den Spitznamen «International-Rat». Doch kaum gewählt, geben seine Reisespesen zu Reden. Es wird bekannt, dass der Bund für die ohnehin schon kritisierte Pendlerei zwischen Berlin und Zürich aufkommt. Pro Sessionswoche soll dem Politiker ein Hin- und Rückflug in der Economy vergütet werden. Auf die Frage, ob ein Umzug in die Schweiz zur Diskussion stehe, sagt Guldimann: «Ich bin Auslandschweizer, und Auslandschweizer wohnen im Ausland.»

4. Akt: Ein erwartbarer unerwarteter Abgang

Zwar gilt Guldimann, der seit 1982 SP-Mitglied ist, als Schwergewicht der Linken, doch als Nationalrat politisiert er zurückhaltend und nur am Rande. Acht Vorstösse sind es, die Guldimann seit seiner Amtseinführung vor zweieinhalb Jahren vorbringt.

In einer Motion beantragt er, zu Prüfen, ob das E-Voting für Auslandschweizer bis 2019 einzuführen sei. Auch setzt er sich dafür ein, dass Auslandschweizer darüber informiert werden, wenn sie von der Änderung eines Gesetzesartikels betroffen sind. Der Bundesrat lehnt beide Vorstösse ab.

Im Gespräch bleibt Guldimann vor allem, wenn Journalisten ihn nach seiner Expertise zu Deutschland-spezifischen Fragen bitten oder ihn nach seinen Kenntnissen als Vermittler in Krisensituationen fragen. In der Politik scheint Guldimann nie so richtig anzukommen. Den Mantel des Experten und Diplomaten kann oder will er nicht ablegen.

Ein Jahr nach seiner Amtseinführung bilanziert er in der «Südostschweiz»: «Im Nationalrat realisierte ich, dass Politiker ein Beruf ist. In meinen Gebieten kenne ich mich zwar inhaltlich aus, aber das Mécano der Politik muss ich noch lernen. Nach einem Jahr komme ich erst langsam rein.»

Doch dazu kommt es nicht. Eineinhalb Jahre später, am vergangenen Sonntagabend gibt Guldimann in einem Interview mit dem «TagesAnzeiger» seinen Rücktritt aus dem Nationalrat bekannt. Ende der Frühlingssession will er sein Mandat niederlegen.

Er begründet seine Entscheidung damit, dass es schwierig sei, «in einem Milieu zu leben und in einem anderen Milieu Politik zu machen». Um diese Distanz zu überwinden, hätte er viel mehr Zeit im Kanton Zürich verbringen müssen. Diesen Anspruch an die Ausübung des Nationalratsmandats könne er jedoch mit seinem Anspruch an sich selber als Familienvater nicht in Einklang bringen.

Obwohl diese Argumentation verständlich scheint, ärgern sich Kritiker: Wäre das nicht absehbar gewesen?

5. Akt: Der Gewinner

Einer dürfte sich über den Abtritt von Nationalrat Guldimann freuen: Parteikollege Fabian Molina. Er übernimmt den frei werdenden Sitz von Guldimann und wird als 27-Jähriger das nationale Parlament schon im kommenden Frühling verjüngen. Im «Blick» lässt er sich zitieren: «Nach dem ersten Schock freue ich mich aber auf dieses Amt und hoffe, dass ich dieser grossen Verantwortung gerecht werde.»

Es ist nicht das erste Mal, dass es Molina durch Nachrücken in ein höheres politisches Amt schafft. 2014 löst er David Roth als Juso-Chef ab, nachdem sich neben ihm niemand sonst für den Posten beworben hat. Im Sommer 2017 rückt er im Zürcher Kantonsrat für die abgetretene Sabine Sieber nach. Ganz scheint es, als gäbe es immerhin einer, der von der Sesseltauscherei profitiert.