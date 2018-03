Christoph Sigrist (55) entschuldigt sich für die Verspätung, drückt den Reportern zwei Schoggi-Eili in die Hand und sagt: «Was sind schon fünf Minuten im Reich Gottes, oder?» Er schliesst die Tür zu seinem Pfarrzimmer im Zürcher Oberdorf und geht hinab zum Grossmünster. Seit 15 Jahren wirkt er hier als Pfarrer. Er öffnet die schwere Holztür der Kirche und tritt ein in den Sakralbau. Hier hatte der Reformator Huldrych Zwingli von 1519 bis 1531 gepredigt. Sigrist ist Zwinglis Nachfolger. «Der 33.», sagt er, posiert für die Fotos und geleitet in die Zwingli-Stube, sein Arbeits- und Denk-Zimmer.

Schön hier, dieses Täfer. Ist es original?

Christoph Sigrist: Dieses Stübli hat man in den 1850ern mit alten Hölzern gezimmert. Man wollte zeigen: So hat Zwingli gelebt. Den Touristen aus Japan erzähle ich natürlich, das sei alles original. Das Zwingli-Stübli ist der Ort, an dem ich mich um die Seele von denen kümmere, die zu mir kommen. Hier wird geweint, geflucht, geklagt, geschrien.

Verbringen Sie auch die Ostertage als Seelsorger?

Ich werde praktisch immer in der Kirche sein. Ganz viele Leute kommen über die Festtage in die Gottesdienste. Ich bin da für alle, die Hilfe brauchen – auch und gerade an Ostern.

Welche Bedeutung hat die österliche Auferstehungsgeschichte in der heutigen Zeit überhaupt noch?

Wir haben in der Krypta des Grossmünsters einen in Stein gemeisselten Osterhasen, der dem Tod davonhüpft. Das ist ein Symbol für den Menschen, der dem Tod entrinnt. Egal ob Sie jetzt an die Auferstehung glauben oder nicht: Die österliche Schwingung in diesem Kirchenraum, die spüren heute noch viele Leute.