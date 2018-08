Die Grossmächte rüsten auf. Die Militärausgaben stiegen im vergangenen Jahr auf rund 1740 Milliarden US-Dollar, wie das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri schätzt. Das ist so viel wie seit dem Kalten Krieg nie mehr.

Stark in die Armee investiert haben in den vergangenen Jahren zum Beispiel China, Russland und Saudi-Arabien. China entwickelte etwa den neuen Tarnkappenjet J-20, Russland baute unter anderem seine Seekriegsflotte mit neuen Schiffen der Karakurt-Klasse aus.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Die USA, deren Ausgaben zuletzt schrumpften, wollen wieder deutlich mehr Geld ausgeben für das Militär. US-Präsident Donald Trump drängt die anderen Mitglieder des Verteidigungsbündnisses Nato dazu, ebenfalls mehr in die Verteidigung zu investieren. Jüngst bekräftigten die Nato-Staaten das Zwei-Prozent-Ziel: Jedes Land soll 2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben aufwenden.

Die USA übertreffen dieses Ziel locker: 2017 gaben sie rund 600 Milliarden Dollar für das Militär aus, das entspricht 3,1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Andere Länder liegen hingegen deutlich darunter, so etwa Italien (1,5 Prozent) oder Deutschland (1,2 Prozent). Rund um die Schweiz soll in den nächsten Jahren also aufgerüstet werden.