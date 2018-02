Nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei war am späten Nachmittag ein Auto auf dem Areal in der Nähe des Bahnhofs in Brand geraten. Das Feuer griff demnach auf die Halle über, in der zahlreiche Pneus gelagert waren, wie ein Polizeisprecher dem TV-Regionalsender Tele M1 sagte.

Mehrere Feuerwehren standen mit über 150 Personen im Grosseinsatz. Auf Videobildern vom Brandort war zu sehen, wie aus der Halle Flammen von mehreren Metern Höhe empor schlugen. Eine dicke Rauchsäule war auch noch aus mehreren Kilometern Entfernung auszumachen. Die Polizei wies Anwohner vorübergehend an, Fenster geschlossen zu halten.

Den Rettungskräften gelang es schliesslich nach mehreren Stunden, das Feuer am Abend unter Kontrolle zu bringen, wie ein Mitarbeiter der Aargauer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA in der Nacht auf Donnerstag sagte. Polizei und Löschmannschaften seien abgezogen. In der Nacht befanden sich noch Brandwachen vor Ort.

Beim Brand sei eine Person leicht verletzt worden, sagte der Polizeimitarbeiter. Der Mann wurde wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Dieses konnte er aber später wieder verlassen.

Das Feuer hat grosse Teile der Lagerhalle zerstört. Die Polizei konnte den Schaden noch nicht genau beziffern, er dürfte in Millionen-Höhe liegen. Am Donnerstag sollen Brandermittler der Polizei und Versicherungsvertreter bei Tageslicht den Brandort erstmals betreten.