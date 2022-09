Grosse Übersicht Achtung, fertig, Herbstmesse! Der Herbst kommt und damit auch die Herbstmessen. Ob Solothurn, Basel, Luzern oder Bern: Ein Überblick, wo es auch in diesem Jahr Magenbrot und Rahmtäfeli gibt.

Auch in diesem Jahr kann man jede Mengen Messen besuchen. Keystone

Die Heso findet in diesem Jahr vom 23. September bis 2. Oktober statt. Über 230 Aussteller zeigen dort ihre Waren und Attraktionen. Auch ein Streichelzoo für Gross und Klein ist vorhanden und das Säulirennen findet ebenfalls statt. Weiter im Angebot gibt es jede Menge Live-Bands sowie kulinarische Leckerbissen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Säulirennen an der HESO. Hanspeter Bärtschi

Nicht mehr lange und die 75. Messe in Olten geht über die Bühne. Startschuss ist der 23. September und enden wird sie am 26. September. Auf der Gewerbemesse werden die unterschiedlichsten Gewerbebranchen aus der Region ihre Produkte präsentieren und zeigen den Besuchenden ihr vielfältiges Angebot. Die Veranstaltung erstreckt sich über die Bifangstrasse, Engelbergstrasse und Aarauerstrasse. Zusehen wird so gut wie alles sein, angefangen bei Autos über Dekoartikel sowie Bekleidung und Nahrungsmittel. Mehr erfahren Sie hier.

Der Markt Aarauer Gewerbetreibender, kurz MAG, hat jede Menge Tradition. In diesem Jahr findet der MAG vom 29. September bis 2. Oktober statt. Rund um den Graben in Aarau werden dort Stände, aber auch Bars und Food-Stände zu finden sein. Der seit dem Jahre 1937 bestehende Markt bietet für Jung und Alt einiges. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Die Herbstmesse in Luzern findet in diesem Jahr zwischen dem 1. und 16. Oktober statt. Rund 400’000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, welche im Inselipark und am See die 100 Markt-Holzhäuschen besichtigen können. Neben einem Lunapark vor dem KKL gibt es noch so einige weitere tolle Angebote. Den Määs-Plan finden Sie hier.

Mit den Worten «vielseitig und spannend» wird auch dieses Jahr die Olma in St. Gallen gross angepriesen. Stattfinden wird sie zwischen dem 13. und 23. Oktober. Der diesjährige Gastkanton ist Graubünden. Neben den vielen Ständen und den Sehenswürdigkeiten wird natürlich auch das Säulirennen wieder stattfinden. Mehr über die Olma erfahren Sie hier.

Als grösste Vergnügungsmesse der Schweiz und eine der grössten Innenstadtmessen Europas begeistert sie Gross und Klein. Vom Barfüsserplatz bis zum Messplatz, vom Petersplatz bis zum Münster. An sieben Standorten kann man zwischen dem 29. Oktober und 13. November 2022 Fahrgeschäfte, Messbuden und nostalgische Attraktionen erleben. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Das Riesenrad auf dem Münsterplatz gehört traditionell zur Basler Herbstmesse. Nicole Nars-Zimmer

Zweimal im Jahr findet in Baden der Jahrmarkt statt. Auch am 3. November soll es wieder so weit sein. Der Markt erstreckt sich von der Weiten Gasse über die Badstrasse bis hin zum Bahnhofplatz. Weitere Infos finden Sie hier.

Einer der grössten Märkte im Kanton Bern ist der Zibelemärit. Jedes Jahr findet er am vierten Montag im November statt. In diesem Jahr fällt er auf den 28. November. Ein grosser Teil des Sortiments besteht logischerweise aus Zwiebeln. Diese kommen in Zwiebelzöpfen, Zwiebelkränzen und Zwiebelfiguren daher. Doch auch Textilien, Schmuck, Keramik und Spielwaren stehen im Angebot. Mehr dazu erfahren Sie hier.