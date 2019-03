Es habe sich ohne Zweifel um die sonnenreichste Ausgabe der letzten Jahre gehandelt, schrieb das Organisationskomitee in seiner am Freitag veröffentlichten Bilanz. Unter tiefblauem Himmel fand am Sonntag mit dem von über 24'000 Personen besuchten Fasnachtsumzug auch der Höhepunkt des Grossanlasses statt, der zum 156. Mal durchgeführt wurde.

Für die Organisatoren beruht der grosse Publikumserfolg aber auch auf dem vielseitigen Programm für alle Altersklassen, insbesondere den Themenabenden auf der Piazza del Sole. Die sechs Tage seien ohne grössere Zwischenfälle verlaufen und in den Sanitätszelten sei der Zulauf nicht grösser gewesen als in anderen Jahren.

Auch der gratis offerierte Öffentliche Verkehr kam beim Publikum gut an: fast 67'000 Besucherinnen und Besucher machten davon Gebrauch, rund 15 Prozent mehr als 2018, wie die Zahlen der SBB zeigen. Die 157. Ausgabe des "Rabadan" beginnt am 20. Februar 2020.