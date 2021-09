Grenzkontrollen «Eine Quarantänepflicht wäre verheerend»: Die Tourismusbranche warnt davor, die Einreiseregeln zu sehr zu verschärfen Nicht nur Reiserückkehrer, sondern auch den Schweizer Tourismus wird das vom Bundesrat vorgeschlagene schärfere Einreiseregime betreffen - trotzdem stellt sich Tourismusverband-Präsident Nicolo Paganini hinter die Pläne. Eine Quarantänepflicht dürfe es aber nicht geben.

Verwaist wegen der Pandemie: Das Jungfraujoch. Severin Bigler / MAN

Herr Paganini, der Bundesrat will die Einreisekontrollen verschärfen. Er zielt damit vor allem auf Reiserückkehrer, doch es trifft auch den Tourismus. Was sagen Sie zu den Plänen?

Grundsätzlich verstehe ich es, dass der Bundesrat sich dazu entschlossen hat, nicht nur im Inland die Massnahmen zu verschärfen - sondern auch an der Grenze. Alles andere hätte man nicht verstanden. Für uns kommt von seinen beiden Varianten aber nur die erste in Frage.

Also jene, die für ungeimpfte und nicht genesene Touristen einen negativen Test bei der Einreise und einen weiteren nach vier bis sieben Tagen vorsieht.

Nicolo Paganini, Präsident des Schweizer Tourismus-Verband und Mitte-Nationalrat (SG). (KEYSTONE/Alessandro della Valle) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Genau. Das wäre in unseren Augen verkraftbar. Was sicher nicht geht, ist die in der zweiten Variante vorgesehene Quarantäne. Wer in Quarantäne muss, kommt nicht in die Schweiz. Das wäre für den Tourismus verheerend.

Bisher arbeitete der Bund mit einer Länderliste. Die fällt jetzt weg, dafür kommen schärfere Regeln für alle. Ist das jetzt gut oder schlecht für den Tourismus?

Dass die Liste wegfällt, ist positiv. Sie hat viel Unsicherheit verursacht, und das ist etwas, das im Tourismus nicht gut ist. Kommt dazu, dass die Liste für beide Geschäftszweige schlecht war: Für jene, die Touristen empfingen, weil nie sicher war, ob ein Herkunftsland plötzlich auf einer Liste landet. Und für jene, die Reisen ins Ausland verkaufen, weil Rückkehrern plötzlich Quarantäne drohen konnte.

Bisher war das Schweizer Einreiseregime im Vergleich mit anderen Tourismusdestinationen locker. Jetzt ändert sich das. Geht dadurch ein Standortvorteil verloren?

Das glaube ich nicht. Der schlimmste Nachteil wäre es für uns, wenn wir die Pandemie nicht mehr im Griff haben. Wenn Bilder von überfüllten Schweizer Spitälern die Runde machen. Für uns ist es wichtig, dass die Schweiz den Ruf hat, ein sicheres Land zu sein.

Wie hoch war der Anteil ungeimpfter Touristen in der Schweiz zuletzt überhaupt, gibt es da Hinweise?

Diese Frage kann ich nicht beantworten. Für uns wäre es aber wichtig, dass der Zugang zum Schweizer Covid-Zertifikat verbreitert wird. Der Bundesrat will es künftig an jeden ausstellen, der aus dem Ausland einreist und mit einem von der EU anerkannten Impfstoff geimpft ist. Das heisst, dass Touristen aus wichtigen Märkten wie Brasilien, Indien oder dem mittleren Osten kein Zertifikat erhalten, wenn sie in ihrer Heimat nicht mit einem solchen Impfstoffe geimpft wurden. Deshalb sollte die Schweiz sich nicht an der Liste der EU, sondern der Weltgesundheitsorganisation WHO orientieren. Sonst kann am Schluss der Gast aus Brasilien einreisen, aber nicht im Innenraum eines Restaurants speisen.