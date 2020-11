Grenzgänger dürfen nicht mehr als Sicherheitsagenten arbeiten – das stellt Firmen vor grosse Probleme

Ihr Einsatz ist gefragt wie nie, ob bei Werttransporten, der Gebäudesicherung von Asylbewerberheimen oder auch nur der Verkehrsregelung von Baustellen. Doch private Sicherheitsfirmen im Tessin haben seit einigen Monaten ein grosses Problem. Die Neurekrutierung beziehungsweise die Erneuerung von Bewilligungen von Grenzgängern als Sicherheitsagenten ist ausgesetzt. Bei den privaten Sicherheitsdiensten sind eine Reihe von Arbeitspendlern aus Italien tätig. Für den Einsatz benötigen sie eine spezielle Autorisierung.

Die zuständige Polizeistelle (Servizio armi ed esplosivi della Polizia) hat in einem Schreiben vom 17. September an die Sicherheitsfirmen eingeräumt, dass seit diesem Frühling keine Bewilligungen mehr an italienische Staatsbürger ausgestellt werden. Genauer gesagt an Italiener, die als Grenzgänger registriert sind, oder als Jahresaufenthalter (B-Bewilligung) weniger als fünf Jahre im Kanton niedergelassen sind.

Gespräche mit italienischen Partnern enden ergebnislos

Doch was ist der Grund für diese Verweigerungspraxis? Laut Kantonspolizei übermittelt Italien nicht mehr die sicherheitsrelevanten Personenauskünfte, die für die Erteilung dieser Sonderbewilligung nötig sind. Bei Schweizer Bürgern oder Jahresaufenthaltern, die schon länger als fünf Jahre im Kanton Tessin niedergelassen sind, seien die kantonalen Polizeibehörden im Besitz dieser Zusatzinformationen. Würden die italienischen Bewerber ohne diese Zusatzinfos zugelassen, würde de facto eine Ungleichbehandlung mit Schweizern oder niedergelassenen Ausländern geschaffen.

Die Bewegung für Sozialismus (Mps) prangert die Nicht-Erteilung der Bewilligungen in einer parlamentarischen Anfrage als «einen schweren Missbrauch des Rechtsstaats» an. Der zuständige Lega-Regierungsrat Norman Gobbi und die Kantonsregierung weisen diesen Vorwurf entschieden zurück. Es handele sich bei diesen Polizeiinformationen um eine Art «Führungszeugnis», das über den obligatorischen Strafregisterauszug hinausgehe.