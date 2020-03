Grenze zu Italien schliessen? Die Tessiner streiten mit dem Bundesrat

«Der Bundesrat muss nun endlich alle Möglichkeiten prüfen und entscheiden, ob die Grenze zu Italien geschlossen werden muss», sagt der Tessiner CVP-Nationalrat Marco Romano. «Jetzt darf die Grenze kein Tabu mehr sein.» Dass Zehntausende Italiener weiterhin in die Schweiz einreisen können, sei angesichts der dramatischen Lage kaum vermittelbar.

Im Moment dürfen zwar ausschliesslich Grenzgänger aus Italien zur Arbeit ins Tessin kommen, sofern sie eine Grenzgängerbewilligung oder eine Arbeitsbescheinigung vorlegen. Doch am Montag hatte es kaum Kontrollen gegeben, weshalb sich der Tessiner Staatsrat in einem Brief an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga wandte. Er wollte Druck aufsetzen für eine Verstärkung der Kontrollen. «Andernfalls würde das Vertrauen der Tessiner in die Institutionen untergraben», steht in dem Schreiben, das die RSI gestern publik machte. Tatsächlich wurden die Kontrollen an der Grenze dann am Dienstag intensiviert.

Manche Tessiner hoffen auf FDP-Bundesrat Ignazio Cassis, der einst als Kantonsarzt tätig war. Doch gemäss gut informierten Kreisen ist Cassis zurzeit gegen eine Grenzschliessung, auch öffentlich sprach er sich gestern dagegen aus. SVP-Bundesrat Ueli Maurer soll dieser Option hingegen positiv gegenüberstehen. Als Finanzminister ist er zuständig für das Grenzwachtkorps.

Die Lega ihrerseits will, dass Grenzgänger, die im Gesundheitswesen tätig sind, von dem Einreiseverbot ausgeschlossen werden. Tatsächlich hängt das Gesundheitswesen im Tessin – Spitäler ebenso wie Alters- und Pflegeheime sowie Spitex-Dienste – von Grenzgängerinnen und Grenzgängern ab. Ohne diese droht ein Kollaps.