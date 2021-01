Graubünden verlängert die Bewilligungen für die Skigebiete

(mg) Die Bilder von langen Warteschlangen ohne Abstand hat die Skigebiete am vergangenen Wochenende in den Gegenwind gebracht. Bis in die Bündner Regierung scheint es die Bedenken aber nicht geweht zu haben: Der Kanton Graubünden verlängert am Dienstag die Betriebsbewilligung für die Skigebiete auf seinem Kantonsboden bis am 28. Februar. «Zu diesem Entschluss beigetragen hat das umfangreiche Testkonzept sowie die Beurteilung der epidemiologischen Lage im Kanton Graubünden», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass mit dem Offenhalten der Skigebiete die Gäste – bis auf wenige Ausnahmen bei Spitzentagen – gut auf die verschiedenen Angebote verteilt und damit Menschenansammlungen bis auf wenige Ausnahmen vermieden werden konnten.» Dort wo es erforderlich war, hätten die Anlagebetreiber ihre Schutzkonzepte und deren Umsetzung laufend nachgebessert. Um die guten Nachrichten auch visuell umzusetzen, hängen die Bündner Behörden noch ein Foto aus Savognin an, das neben Schnee und Sonne nur sehr wenige Menschen zeigt.

«Die Regierung appelliert an die Skigebiete nicht nachlässig zu werden und die Schutzkonzepte weiterhin konsequent umzusetzen», schreibt der Kanton in der Mitteilung. Und warnt gleichzeitig davor, dass die «Entwicklung der epidemiologischen Voraussetzungen laufend beurteilt wird.» Sprich: Verschlechtert sich die Lage, stehen die Skilifte still. Graubünden setzt anders als andere Kantone auf grosse Flächentests. Ein solcher findet derzeit in St. Moritz statt: