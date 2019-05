Heute Mittag um 13.00 Uhr musste ein Reisecar, der im Gotthardtunnel in Richtung Süden unterwegs war, aufgrund einer Panne anhalten. Infolge dessen wurde der Tunnel zuerst in Richtung Süden, daraufhin auch in Richtung Norden gesperrt. Aktuell wird der Car aufgeladen – danach soll er abgeschleppt werden, wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage erklärt.

Nach aktuellen Informationen soll der Gotthardtunnel voraussichtlich um kurz vor 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der Sperrung staut sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal ab Amsteg auf 5 Kilometern – vor dem Gotthard-Nordportal ab Quinto auf 2 Kilometern. Als Alternative empfiehlt Viasuisse die San Bernardino-Route.