Dies ist die Geschichte eines Schweizer Kulturguts, das gestorben und wieder auferstanden ist; eine Geschichte, die erst dank eines Gesetzes des Marketings verständlich wird. «Kein Trend ohne Gegentrend», lautet es. Denn immer, wenn etwas verschwindet, dauert es nicht lange, bis es erst so richtig interessant wird. Die Geschichte handelt vom Kursbuch des öffentlichen Verkehrs. Die offizielle Version – von den SBB im Auftrag des Bundes herausgegeben – enthielt alle Fahrpläne für Bahne, Busse und Schiffe, die in der Schweiz verkehren. Zu seinen besten Zeiten besass fast jeder Haushalt ein Kursbuch.

Drei Bände umfasste es zuletzt, sie brachten 2,7 Kilogramm auf die Waage. «Blaue Bibel» wurde das Kursbuch liebevoll genannt – bis es im Jahr 2016 letztmals in gedruckter Form erschien. Die Nachfrage sei «kontinuierlich zurückgegangen», erklärten die SBB das Ende einer über 110 Jahre währenden Ära. Innert zwölf Jahren war die Auflage von 120 000 auf 25 000 Exemplare gesunken. Halb so tragisch, fanden die SBB: Online sei ja weiterhin alles verfügbar. Erst noch schneller, erst noch aktualisiert, erst noch kostenlos.

Als Liebhaberobjekt jedoch lebt das Kursbuch weiter. Seit Dezember 2017 wird es von privaten Initianten herausgegeben. Es kommt nun in einem Band und ohne Buslinien daher, ist kompakter und wiegt nur noch 900 Gramm. Die Fahrplanfelder erscheinen in vertrauter Aufmachung. Weil am Zugersee entlang der Gotthardachse ab Juni gebaut wird, umfasst die aktuelle Ausgabe sogar einen kleinen Zusatzband. Federführend beim Projekt ist der Verkehrs-Club Schweiz (VCS), beteiligt sind zudem die Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr und die Kundenorganisation Pro Bahn. Die SBB immerhin liefern die Fahrplandaten und vertreiben das Kursbuch an 30 grösseren Bahnhöfen.

Erfrischend anachronistisch

Eine Angelegenheit nur für Bahnnostalgiker? Das Projekt «Neuauflage» hat alle Erwartungen übertroffen, wie der VCS auf Anfrage erklärt: Von den beiden ersten Ausgaben wurden jeweils rund 12 000 Exemplare verkauft, zum Stückpreis von Fr. 19.80 . Eine Defizitgarantie mussten die Initianten nicht beanspruchen. So weit die Fakten.