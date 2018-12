Zum Jahresende setzten sich die Frauen durch. Am 3. Dezember einigten sich die Räte darauf, dass grosse Unternehmen künftig prüfen müssen, ob sie Männer und Frauen gleich viel Lohn zahlen. Nur zwei Tage später wurden, erstmals überhaupt in der Geschichte der Schweiz, zwei Frauen gleichzeitig in den Bundesrat gewählt. Damit stellen die Frauen neu immerhin drei der sieben Bundesräte.

Fast noch historischer als die Doppelwahl war allerdings, dass die Frauenfrage völlig in den Hintergrund geriet. Im Wahlkampf standen die Qualifikationen der Kandidatinnen (und der Kandidaten) im Vordergrund. Nicht Geschlechterquoten, sondern Dossierfestigkeit, politische Ausrichtung, Sprachkenntnisse, Vernetzung und nicht zuletzt die regionale Herkunft sorgten für Diskussionen.