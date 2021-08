Am Mittwochabend ist in Glattbrugg (ZH) ein Auto in einen Anhänger geprallt. Dieser war mit Hüten beladen. Durch die Kollision wurde der 40-jährige Autofahrer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang.