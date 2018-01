Trinkwasser und Gipfeli – es gibt Lebensmittel, die man auf den ersten Blick eher miteinander assoziieren würde als diese beiden. Falsch, sagt sich Backwaren-Pionier Fredy Hiestand, besser bekannt als «Gipfelikönig». «Ich will Produkte anbieten, hinten denen ich stehen kann – von A bis Z.»

Mit dieser Prämisse im Hinterkopf hat sich Hiestand jüngst entschieden, die Trinkwasser-Initiative mit vollem Einsatz zu unterstützen – das bislang mit Abstand grösste Politengagement des «eher passiven FDP-Mitglieds», wie er es bezeichnet. Für die Initianten rund um Fitnesstrainerin Franziska Herren ein Glücksfall sondergleichen. «Ich dachte, ich höre nicht recht, als mich Fredy anrief und mir seine Unterstützung zusicherte», sagt sie. Sie habe – zumeist vergeblich – Verbände und Organisationen um Sukkurs angefragt, Unternehmen aber weniger. Umso mehr freue sie sich nun.

Die Initiative, die mit vollem Namen «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» heisst, hat drei Pfeiler: Sie will, dass nur noch diejenigen Bauern Direktzahlungen oder Subventionen erhalten, die in ihrem Betrieb keine Pestizide einsetzen. Auch dürfen sie, wenn sie Staatsgelder wollen, Antibiotika nicht mehr prophylaktisch einsetzen. Und sie dürfen nur noch so viele Tiere halten, wie sie ohne den Import von Futtermitteln ernähren können. So soll gemäss Initianten verhindert werden, dass durch die Regenversickerung auf intensiv bewirtschafteten Flächen Trinkwasser mit Giftstoffen und Rückständen belastet wird.