Sergej Skripal und seine Tochter Julija waren am 4. März vergiftet auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Die Täter nutzten dabei ein Mittel, das dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok entspricht.

Nach britischen Ermittlungen steckte der russische Militärgeheimdienst GRU hinter der Tat. Die Regierung in Moskau streitet jegliche Verantwortung ab. Der Fall löste eine schwere Krise zwischen Russland und dem Westen aus, beide Seiten veranlassten die Ausweisung von Diplomaten.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hat die Proben aus Salisbury darauf zwei anerkannten Labors zur Prüfung zugestellt. Zwei weitere Labors erhielten eine Kontrollprobe. Zu den rund 20 designierten Labors der OPCW gehört auch das Labor Spiez. Es darf aufgrund einer Geheimhaltungsvereinbarung mit der OPCW jedoch nicht Stellung dazu nehmen, ob es eines der beiden Referenzlabors war, die im Fall Skripal beigezogen wurden.

Von Utrecht nach Spiez

Dennoch geriet es Mitte April 2018 in den Strudel der Affäre. In Den Haag wurden vier mutmassliche Agenten des russischen Geheimdienstes GRU festgenommen. In ihrem Gepäck zeigte sich, dass die Russen auch ein Ziel in der Schweiz im Visier hatten: Man fand Zugtickets für die Reise von Utrecht nach Basel. Die Weiterreise in der Schweiz sollte sie wohl nach Spiez führen. So finden sich auf dem Computer eines der Verhafteten Hinweise, wonach Recherchen über das Schweizer Labor getätigt wurden.