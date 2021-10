Der SBK hat 2017 die Initiative «Für eine starke Pflege» eingereicht. Diese fordert bessere Arbeitsbedingungen, mehr Unterstützung für die Ausbildung sowie mehr Lohn für das Pflegepersonal. Damit soll dem Pflegenotstand entgegengewirkt und die Qualität der Pflege gesichert werden. Aktuell sind in der Pflege knapp 12'000 Stellen offen, die Hälfte davon ist für diplomierte Pflegefachpersonen ausgeschrieben. Ziel der Initiative ist unter anderem, dass Pflegende länger im Beruf bleiben.

Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments setzt bei der Ausbildung an. Bund und Kantone sollen angehende Pflegefachkräfte während acht Jahren finanziell unterstützen. Zudem sollen Pflegefachpersonen künftig gewisse Leistungen direkt mit den Krankenkassen abrechnen können. Der indirekte Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. Der Bund geht von Kosten in der Höhe von einer Milliarde Franken aus. Über die Vorlage entscheidet das Volk am 28. November.