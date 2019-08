Den Kantonen genügt dies nicht. Es brauche einen fixen Termin für die Integration der Pflege in das neue Finanzierungssystem, sagt Michael Jordi, Generalsekretär der kantonalen Gesundheitsdirektoren:

Dies zum Ärger der Kantone: Weil die Krankenkassen einen fixen Betrag an die Pflegekosten beisteuern, werde die öffentliche Hand von der Kostensteigerung überproportional belastet.

Die von der Gesundheitskommission des Nationalrats aufgegleiste Reform sieht vor, dass die Kantone neu rund einen Viertel der Bruttokosten aller Leistungen tragen. Die Kosten der Langzeitpflege, die in den nächsten Jahren besonders stark steigen sollen, werden dabei aber ausgeklammert.

So sind die Kassen nur bedingt interessiert an der Verlagerung vom stationären zum ambulanten Bereich, mit der sich die Gesundheitskosten eindämmen liessen. Die heutige Situation führt deshalb gemäss dem Bundesrat zu unnötig hohen Kosten.

Bei der einheitlichen Finanzierung geht es darum, dass stationäre und ambulante Leistungen künftig zu einem gleichen Teil von den Kantonen mitgetragen werden. Heute steuert die öffentliche Hand etwas mehr als die Hälfte an die stationären Eingriffe bei, aber nichts an die ambulanten Behandlungen. Letztere werden gänzlich von den Krankenkassen getragen.

Am Mittwoch hat der Bundesrat geantwortet – und dies nicht im Sinne der Kantone. Zwar ist der Bundesrat «grundsätzlich offen» für den Einbezug der Pflegeleistungen zu Hause und im Pflegeheim, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Es war eine klare Ansage der Kantone: Der Bundesrat müsse klarstellen, dass die einheitliche Finanzierung im Gesundheitswesen zwingend auch die Pflegekosten umfassen müsse. Das liessen die kantonalen Gesundheitsdirektoren vergangene Woche verlauten. Ansonsten unterstütze man die Reform nicht. Die Folge wäre ein «politischer Scherbenhaufen», so die Drohung.

Es sei bezeichnend, dass sich der Bundesrat sogar gegen den unverbindlichen Vorschlag der nationalrätlichen Gesundheitskommission ausspreche, so Jordi. Die Kommission will den Bundesrat mit einer Vorlage zur Integration der Pflege beauftragen, sobald die Grundlagen vorhanden sind. Dieser Auftrag sei unnötig, so die Landesregierung: «Der Bundesrat wird von sich aus die notwendigen Schritte ergreifen.»

Die Kantone hoffen auf den Ständerat

Für die Aargauer Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel von der CVP geht es den Kantonen darum, die einheitliche Finanzierung zu verhindern: «Sie wollen das Projekt einfach nicht.» Diesen Vorwurf weist Michael Jordi weit von sich: «Die Reform hat das Potenzial, die Gesundheitskosten zu senken – aber nur unter Einbezug der Pflege.»

Auch der Bundesrat empfiehlt aber Anpassungen «im Sinne der Kantone». Zwar nicht bei den Pflegekosten, dafür aber beispielsweise bei der Berechnung der Kantonsbeiträge. Aufgrund dieser Empfehlungen müsse die nationalrätliche Gesundheitskommission die Vorlage zwingend noch einmal überarbeiten, sagt Kantonsvertreter Michael Jordi.

Gemäss Kommissionspräsident Thomas de Courten (SVP/BL) soll das Geschäft aber schon in der im September stattfindenden Herbstsession vom Nationalrat behandelt werden. Die Kantone hoffen auf mehr Gehör im Ständerat. Und sie drohen bereits mit dem Referendum.