Alain Berset feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag. Keystone

Runder Geburtstag Gesundheitsminister und Corona-Star Alain Berset wird 50: Happy Birthday 2011 wurde Alain Berset zum 115. Bundesrat gewählt. Besonders seit der Coronapandemie ist Berset zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Zur Feier haben wir einige Fakten über den Gesundheitsminister gesammelt, die Sie bestimmt überraschen werden.

Alain Berset ist bekannt für seine Bescheidenheit. Aber nicht nur das. Unbestritten ist er unter den Bundesräten auch der absolute Twitter und Instagram Star. Aufgewachsen im Kanton Freiburg, wo er heute noch lebt, war schon seine Mutter im Kantonsparlament politisch aktiv und ist es immer noch.

Sie war aber noch mehr, eine richtige Sportskanone. 1987 wurde Solange Berset Vize-Schweizermeisterin im Marathonlauf, auch einige andere Familienmitglieder waren Läufer auf internationalem Niveau.

Ein Bilderbuchleben – zumindest fast

Nicht ganz so sportlich zeigte sich Alain Berset bei seiner Doktorarbeit. Ganze neun Jahre liess er sich dafür Zeit. Wie es aussieht, weil er schlichtweg zu viel feierte. Bevor er in die Politik einstieg, war Berset Strategie- und Kommunikationsberater.

Bei den Wahlen 2003 dann wurde Berset als Vertreter des Kantons Freiburg als jüngstes Mitglied der kleinen Kammer in den Ständerat gewählt. Im Dezember 2005 wurde er Vizepräsident der sozialdemokratischen Fraktion der Bundesversammlung.

Bei den Ständeratswahlen 2007 verfehlte er im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Da seine Konkurrenten aber darauf verzichteten, im zweiten Wahlgang anzutreten, wurde Berset in stiller Wahl für vier weitere Jahre bestätigt. 2008/2009 war er Ständeratspräsident.

Bei den eidgenössischen Wahlen 2011 wurde er im ersten Wahlgang als Ständerat wieder gewählt. Und bei der Bundesratswahl im Dezember 2011 wurde er schliesslich als einer der beiden offiziellen SP-Kandidaten als Nachfolger der zurücktretenden Bundesrätin Micheline Calmy-Rey im zweiten Wahlgang mit 126 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 123 Stimmen, zum 115. Bundesrat der Schweiz. Und blieb damit seiner Familientradition treu. Schon sein Grossvater war SP-Mitglied.

Alain Berset ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine aussereheliche Affäre sorgte für einigen Wirbel. Aber trotz allem ist er nach wie vor beliebt. Das Schweizer Volk hat ihm scheinbar verziehen. Schliesslich ist das Ganze Jahre her und auch ein Alain Berset ist eben nur ein Mensch. In diesem Sinne: Happy Birthday! (has)