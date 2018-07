Wenn Politiker aller Couleur medizinische Fehler, Unwissen und falsche Anreize für nicht länger tolerierbar halten, wieso dauert es dann so lange, bis die Situation verbessert wird? Seit 22 Jahren gibt es Kräfte im Parlament, die die Qualität bei Gesundheitsleistungen steigern wollen: zunächst über die Einführung des Krankenversicherungsgesetzes. Doch ist dies toter Buchstabe geblieben. Es gebe bis heute keine Qualitätsvorgaben, sagt SP-Nationalrätin Bea Heim (SO). «Deshalb müssen wir den Vollzug präzisieren.» Die Tarifpartner sollen stärker in die Pflicht genommen werden, Qualitätsverträge abzuschliessen. Heim gehört zu jenen, die sich seit Jahren für Qualität und Patientensicherheit einsetzen. Endlich, so sagt sie, gehe es nun vorwärts. Denn trotz gut ausgebildeten Ärztinnen und Pflegern weist die Qualität der hiesigen Gesundheitsversorgung grosse Lücken auf: Jeder neunte Schweizer hat bereits einen medizinischen Fehler oder einen Medikationsfehler erlebt, fast jeder zehnte erlitt nach einem Spitalaufenthalt eine Infektion. Die Schweiz weist damit schlechtere Werte auf als Deutschland, Frankreich oder die Niederlande.

Abgesehen vom menschlichen Leid, das mit medizinischen Fehlleistungen verbunden ist, gehen diese auch ins Geld. Schätzungen des Bundes gehen von rund 350 000 unnötigen Spitaltagen pro Jahr aus. Mehrere hundert Millionen Franken fehlerbedingte Kosten fallen alleine im stationären Bereich der Spitäler an. Für den ambulanten Bereich fehlen jegliche Daten, nicht einmal Schätzungen sind möglich.

Verbindlichkeit schaffen

Die Umsetzung scheiterte bisher an vermeintlichen Details. So haben in den letzten zehn Jahren Verwaltung und Parlament alle möglichen Organisationsformen durchgespielt: Wer kann Qualitätsvorgaben durchsetzen sowie Verbindlichkeit schaffen, ohne gleichzeitig eine neue Behörde aufzubauen? Zuerst sollte ein nationales Institut her, dann eine Fachstelle, eine Plattform, oder vielleicht doch eine Stiftung? Jetzt hat sich der Nationalrat für eine unbürokratische Lösung, eine Kommission, entschieden. Darin sollen alle Player Einsitz nehmen und eigene Projekte, Wissen und Forderungen einbringen können. Bottom-up heisst die Losung der Stunde. Impulse sollen aus der Praxis kommen und die Betroffenen sind in die Ausarbeitung der Projekte einzubeziehen. Ein Beispiel dafür sind die Checklisten in den Operationssälen. Tupfer zählen oder Sterilität der Instrumente prüfen, gehören zum Fragebogen dazu, der bei jeder OP abgehakt werden muss. Die Praxis zeigte, dass weniger Fehler passieren.