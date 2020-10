Normalerweise kommen in der Schweiz selbst Bundesräte pünktlich an die Medienkonferenz. Aber derzeit ist vieles nicht normal. Und so dauerte es nach dem Treffen von Bundesrat Alain Berset mit den kantonalen Gesundheitsdirektoren in Bern eine halbe Stunde länger als geplant, bis Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger über die Gespräche informierten. Sie stimmten die Bevölkerung auf neue Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ein. Sieben Fragen und Antworten dazu:

1. Welche Massnahmen sind geplant?

Im Detail ist das noch nicht bekannt, die Richtung aber ist klar: Beschränkungen bei Veranstaltungen, Ansammlungen und öffentlichen Einrichtungen. Der Präsident der kantonalen Gesundheitskonferenz (GDK), Lukas Engelberger, nannte als Beispiele unter anderem Einschränkungen von Freizeit- und Sport-Aktivitäten, eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz und beschränkte Betriebszeiten für Restaurants. Die GDK appellierte an alle Kantone und den Bund, weitere Massnahmen zu ergreifen.

2. GDK-Präsident Engelberger sprach von einem «Slowdown». Was ist damit gemeint?

Das öffentliche Leben müsse verlangsamt werden, forderte Engelberger. Wirtschaft, Bildung und das elementarste gesellschaftliche Leben sollten weitergehen. «In der Freizeit müssen wir uns aber beschränken.» Engelberger appellierte an die Bevölkerung, sich im Alltag vorsichtig zu bewegen und «Kontakte, die nicht essenziell sind, zu unterlassen».

3. Was geschieht nun?

Verschiedene Kantone dürften laut Engelberger in den kommenden Tagen Verschärfungen beschliessen. Der Bundesrat seinerseits will kommenden Mittwoch über weitere Massnahmen entscheiden. Die Vorschläge dafür seien in Vorbereitung, sagte Berset. Details könne er noch nicht nennen.

4. Warum handelt der Bundesrat nicht früher?

Der Bund muss zuerst eine Konsultation bei den Kantonen durchführen. Das brauche Zeit, sagte Berset. Zudem wolle man abwarten, ob die letzten Sonntag getroffenen Massnahmen Wirkung zeigten.