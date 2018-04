Wir treffen Regierungsrat Thomas Heiniger am Tag nach dem Sechseläuten in der Gesundheitsdirektion Zürich. Dass der Zünfter nur wenig geschlafen hat, sieht man ihm nicht an. Er antwortet schlagfertig und gibt sich angriffig. Der Langstreckenläufer trinkt Cola Zero, erklärt, wieso er eine Zuckersteuer ablehnt und trotzdem gesundes Verhalten fördern will.

Herr Heiniger, Sie haben auf Anfang Jahr ein Ärztefon eingeführt. Wer sich krank fühlt, kann anrufen und sich beraten lassen. Funktioniert das?

Thomas Heiniger: Ja. Über 10'000 Personen rufen pro Monat an – zu Beginn etwas weniger als im Endausbau erwartet. Die Anrufenden werden schnell bedient: zu 75 Prozent innerhalb von einer Minute und 90 Prozent innerhalb von drei Minuten. Wie weit das bereits Hausärzte und Spitalnotfälle entlastet, können wir noch nicht sagen.

Würden Sie den Dienst persönlich nutzen?

Selbstverständlich.

Haben Sie es ausprobiert?

Nur als Test. Ich habe einen Hausarzt als Vertrauensperson, an den ich mich wenden kann. Die Triage am Telefon ist aber wichtig: Dem Patienten, der nichts Dringendes hat, wird empfohlen, bis zum Morgen zu warten. Andere werden gezielt an Apotheker, einen Arzt oder dem Rettungsdienst zugewiesen.

Was ist der Vorteil gegenüber dem Hausarzt?

Es ist ein einfacher Zugang für Personen, die keine direkte medizinische Ansprechperson wie einen Hausarzt haben. So können wir den Notfall von jenen entlasten, die ihn gar nicht brauchen.