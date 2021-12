Gesundheit «Bittere Nebenwirkung»: Stiftung Patientensicherheit gerät wegen Qualitätsgesetz in finanzielle Not Der Bund will mit einer neuen Kommission die Qualität im Gesundheitswesen steigern – und schadet dabei ausgerechnet der Stiftung Patientensicherheit. Deren Direktor hat nun den Bettel hingeworfen.

Auch in Spitälern geschehen Fehler. Das schadet den Patienten und Patientinnen - und verursacht Kosten (Symbolbild). Juri Junkov / BLZ

Der Vorwurf hat es in sich: Das neue Qualitätsgesetz nütze nicht, sondern richte gar Schaden an. Es werde dadurch «Qualität vernichtet», kritisiert Philippe Luchsinger, Präsident des Verbands Haus- und Kinderärzte Schweiz. Im Verbandsnewsletter «Standpunkte» schreibt er von «fehlender Wirkung und unnötigen Nebenwirkungen». Was ist da los?

Stein des Anstosses ist die Umsetzung des Qualitätsgesetzes, welches das Parlament 2019 nach jahrelangen Diskussionen verabschiedet hatte. Es soll helfen, vermeidbare Fehler auszumerzen. Teil der Reform ist die Schaffung einer Eidgenössischen Qualitätskommission. Dem 15-köpfigen Gremium stehen bis 2024 gut 45 Millionen Franken zur Verfügung, bezahlt von Bund, Kantonen und Versicherern.

«Das Herz wird entfernt»

Ziemlich viel Geld für die Qualität also. Ausgerechnet die Stiftung Patientensicherheit Schweiz, laut Luchsinger die «mit Abstand wichtigste Institution in Sachen Qualität in der Medizin», gerät durch die neue Struktur jedoch in finanzielle Turbulenzen. Denn das Bundesamt für Gesundheit hat entschieden, dass die Qualitätskommission keine Organisationen direkt finanzieren darf, sondern lediglich Projekte. Der Stiftung Patientensicherheit wird so quasi der finanzielle Boden entzogen.

«Um es pathetisch zu sagen: Das Herz der Stiftung wird entfernt», sagt Stiftungsratspräsident Dieter Conen. «Wir verlieren unsere unabhängige Stellung und werden zu einem reinen Auftragnehmer.» Wenn die Stiftung nur noch Projektarbeit mache, dazu detaillierte Vorgaben erhalte und die Urheberrechte abtreten müsse, dann sei dies «keine Arbeitsgrundlage für ein nationales Kompetenzzentrum».

Die Stiftung war 2003 gegründet worden - unter anderem als Reaktion auf einen fatalen Vorfall, bei dem einem Patienten das falsche Bein amputiert wurde. Die Organisation hat seither zum Beispiel Qualitätsstandards entwickelt, um Medikationsfehler in Pflegeheimen zu verhindern.

Direktor nimmt aus Ärger den Hut

Für konkrete Studien kann die Stiftung zwar auch künftig Geld erhalten. Doch der Beitrag, den sie bisher von den Kantonen erhielt – in etwa eine Million Franken pro Jahr – fällt ersatzlos weg. Dabei sei dieser Sockelbetrag sehr wichtig gewesen, sagt Conen: «Das hat uns unabhängig gemacht, was auch geschätzt wurde von den Leistungserbringern. Und es hat uns beispielsweise auch ermöglicht, Regierungsräte oder das Bundesamt für Gesundheit zu beraten, ohne es auf ein Projekt abzubuchen.»

Die Stiftung müsse sich nun neu ausrichten. Direktor David Schwappach hat deswegen gekündigt. Er war seit 2008 wissenschaftlicher Leiter der Stiftung, seit gut drei Jahren amtete er als Direktor. Weitere Mitarbeitende sind dem Vernehmen nach auf dem Absprung.

Die Kritik wird von anderen Akteuren im Gesundheitswesen geteilt. Manche sprechen von einer «ziemlich heftigen Nebenwirkung». Es gehe viel Expertise verloren, gerade durch den Abgang des Direktors. Der oberste Hausarzt Philippe Luchsinger sagt: «Es genügt in unseren Augen nicht, Projekte zu finanzieren.» Es brauche auch eine Infrastruktur, die diese Projekte baue, führe, unterstütze und beurteile - und das könne die Qualitätskommission nicht bieten.

BAG weist Kritik zurück

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzt die Lage anders ein. Es stünden von Seiten der Qualitätskommission Möglichkeiten zur Finanzierung bereit, schreibt das BAG auf Anfrage. «Diese gilt es von der Stiftung zu nutzen, damit sie ihr längerfristiges Fortbestehen sichern kann.» Das BAG lässt durchblicken, dass die Stiftung sicher mit Aufträgen rechnen darf - da für manche Aufgaben keine andere Organisation in Frage kommen dürfte. Und es hält fest: «Der Bundesrat erachtet die Arbeit der Stiftung Patientensicherheit als sehr wichtig.» Die Qualitätskommission werde sich «zur Erledigung ihrer Aufgaben massgeblich auf die Erfahrung und Arbeit der Stiftung stützen».

Noch kommt die Qualitätskommission nicht richtig vom Fleck. Das 15-köpfige Gremium, dem neben Wissenschaftern auch Vertreter von Leistungserbringern und Versicherern angehören, hatte im April die Arbeit aufgenommen. Die Kommission soll unter anderem den Bundesrat beraten, Aktivitäten koordinieren sowie Studien in Auftrag geben. Bislang ist sie jedoch vor allem damit beschäftigt, sich zu konstituieren. Eigentlich hätte sie bis Ende Jahr ein Konzept zur Messung der Qualitätsentwicklung ausarbeiten sollen. Das soll nun 2022 geschehen.