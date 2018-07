Die Suva müsse die als korrekte Arbeitgeberin in Frage kommende Gesellschaft ermitteln, wie das Sozialversicherungsgericht am Montag mitteilte. Über das Urteil berichtete "10vor10" des Schweizer Fernsehens SRF in einer Vorabmeldung.

Die Suva hatte die Tätigkeit von Uber-Fahrern als unselbständige Erwerbstätigkeit eingestuft und die UberSwitzerland GmbH als beitragspflichtige Arbeitgeberin bezeichnet.

Das Gericht sieht dies allerdings nicht als bewiesen an. Vielmehr scheine es wahrscheinlich, dass eine Vertragsbeziehung zwischen Uber B.V. beziehungsweise Rasier Operations B.V. und den Fahrern bestehe. Dies sind beides Gesellschaften mit Sitz in Amsterdam.

Bevor über die Qualifikation der Fahrer als selbst- oder unselbständig zu entscheiden sei, müsse die richtige Gesellschaft ins Recht gefasst werden, schreibt das Gericht.

Die Aktenlage lasse einen Entscheid nicht zu, der Sachverhalt bedürfe eine gründlichen Abklärung, wie es in dem Urteil heisst. Die Streitsache wird daher an die Suva zurückgewiesen.