Am Mittwochmorgen lancierten die Grünen Frauen ihre Ständeratskandidaturen und erklärten sich dabei selbst zur «Avantgarde in der Gleichstellung». Dafür gebe es verschiedene Gründe, sagte Parteipräsidentin Regula Rytz.

Zunächst der «Rekord», den die Grünen für sich beanspruchen: Sie treten in 12 Kantonen mit Frauenkandidaturen für die Ständeratswahlen an. Das sind mehr Frauenkandidaturen als bei den bürgerlichen Parteien zusammen.

Die Grünen wählten als erste nationale Partei eine Präsidentin an ihre Spitze. Seither stellten die Grünen in ihrer jungen Zeit mehr Präsidentinnen als alle anderen Parteien. Rytz verwies auf den eklatanten Unterschied zu den «alten Traditionsparteien», die schon viel länger politisch wirkten, aber in ihrer Geschichte maximal zwei Präsidentinnen stellten.

Die Grünen haben vor Jahren ihre Statuten in weiblicher Form verfasst: Den Normalfall umgedreht. «Das heisst, die anderen Geschlechter sind mitgemeint», sagt Rytz.

Die Grünen haben längst Parität der Geschlechter in wichtigen Gremien erreicht: Sieben von zwölf Nationalräte sind Frauen, vier von sieben Regierungsräten sind Frauen, in den Kantonsparlamenten sind die Grünen mit 45 Prozent Frauen vertreten, in den Stadtexekutiven mit 42 Prozent.

SP liegt im Hintertreffen

Die Grünen messen sich dabei mit der SP, die sich Gleichstellung zwar ebenfalls auf die Fahnen geschrieben hat, in der Umsetzung aber hinterherhinkt. 2017 hielt die SP in ihrem Positionspapier mit dem verheissungsvollen Titel «Manifest für eine konsequent feministische Sozialdemokratie» selbstkritisch fest, sie könne Frauen noch besser in Politik und Führungsrollen einbinden. Die Partei forderte deshalb beispielsweise eine paritätische Vertretung in den Parteileitungsgremien. Partei- und Fraktionschef sind allerdings seit Jahren beide männlich. Kritiker monieren, dass auch bei einer neuerlichen Vakanz kaum eine Frau nachrücken werde.

Auch in der Bilanz der aktuellen Ständeratskandidaturen schneidet die SP im Vergleich mit den Grünen schlecht ab. Zwar haben sich chancenreiche Männerkandidaturen in der Waadt oder in Basel frühzeitig aus dem Rennen genommen. Da aber von den bisherigen 12 SP-Vertretern im Ständerat alle vier Frauen zurücktreten, droht die Frauenquote in der Fraktion weiter zu sinken: Nicht jede Frau wird durch eine neue Frau ersetzt werden können.

Männer haben hinten anzustehen

Wie radikal die Grünen bei der Besetzung von neuen Ämtern die Frauen fördern, zeigen zwei Beispiele. Als die Grüne Waadtländerin Anne-Catherine Menetrey-Savary sich 2007 aus dem Nationalrat zurückzog, wollte die Partei zwingend eine junge Frau als Nachfolgerin und setzte Adèle Thorens gleich zwei Mal zuoberst auf die Liste. Sie wurde gewählt.