Zuerst gerät Metger in den Fokus der Polizei, dann in jenen der Medien. Der "Blick" spekuliert nach der Tat: "Drehte der Ex-Mann durch?" Metger berichtet, dass er nach diesem Artikel von "obskuren Theoretikern", religiösen Gemeinschaften und Hellsehern kontaktiert worden sei. "Aber auch Frauen, die mich auf der Stelle heiraten möchten, gelangten an mich." Zudem habe er Schreiben wie dieses erhalten: "Hey, sorry für die Störung. Weisst du, wer der Täter ist?" Metger: "Ich blicke auf den Bildschirm meines Handys. Ich kenne den unhöflichen Fragesteller nicht, der mich duzt und diese absurde Frage stellt."

Der Staat habe sich zu wenig um ihn gekümmert

Metger fühlt sich allein gelassen: "Wir Angehörigen haben viel Unterstützung erfahren durch unser Umfeld, aber von Staates wegen wurde wenig unternommen, dass wir nicht in ein schwarzes Loch fielen."