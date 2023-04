Genfer Wahlen Pierre Maudet landet auf dem 5. Platz – eine FDP-Kandidatin zieht allen davon Die ersten Resultate zeigen: FDP-Finanzministerin Nathalie Fontanet ist bei den Genferinnen und Genfern am beliebtesten. Auch Pierre Maudet steht trotz seiner Verurteilung hoch in der Gunst der Wählerschaft.

Mit Bekanntwerden der ersten Resultate zu den Genfer Staatsratswahlen ist klar: Nur eine einzige Kandidatin hat Chancen, bereits im 1. Wahlgang gewählt zu werden. Es handelt sich um die amtierende FDP-Finanzministerin Nathalie Fontanet, die nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen auf 45'106 Stimmen kommt. Das absolute Mehr liegt bei 45'449 Stimmen.

Alle anderen Kandidierenden werden in einem 2. Wahlgang am 30. April erneut antreten müssen. Trotzdem haben manche von ihnen allen Grund zur Zufriedenheit. Allen voran: Pierre Maudet. Der ehemalige Genfer Staatsrat, der mit seiner Luxusreise nach Abu Dhabi nationale Bekanntheit erlangte, landet mit 29'144 Stimmen auf dem fünften Platz. Die Verurteilung durch das Bundesgericht wegen unerlaubter Vorteilsnahme und der Wirbel um seine Person scheinen die Genferinnen und Genfer somit wenig zu beeindrucken. Maudet war 2020 aus dem Staatsrat zurückgetreten, nachdem ihm die Regierung und seine Partei – die FDP – bereits das Vertrauen entzogen hatte.

Landet auf dem 5. Platz: Pierre Maudet Salvatore Di Nolfi / Keystone

Als Vertreter seiner eigenen Liste «Libertés et Justice sociale» klassifiziert sich Maudet nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen vor der amtierenden Grünen-Regierungsrätin Fabienne Fischer und der SP-Kandidatin Carole-Anne Kast. Die beiden Regierungsräte Thierry Apothéloz (SP) und Antonio Hodgers (Grüne), sowie FDP-Kandidatin Anne Hiltpold liegen dagegen vor ihm.

Unter den sieben Bestplatzierten sind somit insgesamt vier Linke vertreten. Auch aktuell stellen SP und Grüne im siebenköpfigen Genfer Regierungsrat die Mehrheit. Drei seiner Mitglieder treten dabei nicht mehr an, und zwar Mauro Poggia (MCG), Serge Dal Busco (Mitte) und Anne-Emery Torracinta (SP).

Parlamentswahlen versprechen Spannung

Die ersten Prognosen zu den Parlamentswahlen werden zu Beginn des Nachmittags erwartet. Die Ausgangslage ist brisant: Zwölf Listen stehen zur Wahl, doch einziehen in das 100-köpfige Kantonsparlament werden nur jene, die mindestens sieben Prozent der Stimmen erzielen. So will es das strenge Quorum im Kanton Genf.

Während FDP, SP und Grüne die Wahlhürde ohne Probleme erreichen dürften, müssen SVP, Mitte und die Genfer Protestpartei Mouvement Citoyens Genevois (MCG) zittern. Unklar ist auch, ob die Grünliberalen und die Liste von Pierre Maudet den Einzug ins Parlament schaffen.