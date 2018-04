Bei der Regierung liegt Pierre Maudet (FDP) an der Spitze und übertrifft mit derzeit 46'867 Stimmen sogar das vorläufige absolute Mehr von 45'309 Stimmen. Er könnte damit als einziger Regierungsrat die Wiederwahl in die siebenköpfige Exekutive im ersten Wahlgang schaffen. Ausgezählt sind bei der Regierung alle brieflich und online abgegebenen Stimmen, was 95 Prozent aller abgegebenen Wahlbulletins entspricht.

Auf dem zweiten Platz liegt Mauro Poggia vom MCG mit 40'962 Stimmen, vor dem bisherigen CVP-Finanzdirektor Serge Dal Busco (38'244 Stimmen), dem Grünen Antonio Hodgers (37'113) und Anne Emery-Torracinta von der SP (30'491).

Auf dem sechsten Platz liegt mit Thierry Apothéloz (29'973 Stimmen) ebenfalls ein Sozialdemokrat, der jedoch neu antritt. Auf dem siebten Rang klassiert sich Nathalie Fontanet (29'654), welche den Sitz ihres abtretenden Parteikollegen François Longchamp verteidigen will.

Zweiter Wahlgang nötig

Nur gerade auf Platz neun kommt der bisherige Verkehrsdirektor von der CVP, Luc Barthassat. Der ehemalige Nationalrat wurde im Vorfeld der Wahlen für seine Verkehrspolitik heftig kritisiert. Er machte nur 25'307 Stimmen und liegt damit noch hinter der dritten SP-Kandidatin Sandrine Salerno, die mit 27'202 Stimmen auf dem achten Platz liegt.

Die vorläufige Stimmbeteiligung liegt bei 35,86 Prozent. Da einzig noch Pierre Maudet Chancen hat, im ersten Wahlgang die Wiederwahl zu schaffen, dürften sich alle anderen Kandidaten dem zweiten Wahlgang für die Regierung am 6. Mai stellen müssen.

MCG verliert im Grossen Rat massiv

Beim Genfer Kantonsparlament, dem Grossen Rat, dürfte es zu massiven Sitzverschiebungen kommen. Als grösste Verliererin zeichnet sich die Bürgerbewegung Mouvement citoyens genevois (MCG) ab, die gemäss den ersten Zwischenresultaten 9 ihrer 20 Sitze verlieren dürfte. Schon während der vergangenen Legislatur hatten sich 5 MCG-Mitglieder abgespalten und sassen parteilos im Grossen Rat.

Derzeit sind 71 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Ebenfalls Sitze verlieren dürfte die SVP, der ein Rückgang um 3 auf 8 Sitze prognostiziert wird. Grösste Gewinner sind die Freisinnigen, die 5 Sitze erobern dürften und ihre Position als stärkste Partei im Kanton Genf mit 29 Sitzen festigen könnten.

Auch die Grünen legen mit 4 Sitzgewinnen kräftig zu und kommen auf neu 14 Sitze, die SP steigert sich um 2 Sitze auf 17 Sitze. Einen leichten Sitzgewinn verzeichnet die CVP, die 1 Mandat gewinnt und neu auf 12 Sitze käme.

Neue Stauffer-Bewegung chancenlos

Im Grossen Rat halten dürfte sich das Bündnis "Ensemble à Gauche" der alternativen Linken, das ihre neun Sitze verteidigen kann und mit dem Wähleranteil von 7,72 Prozent das Quorum von 7 Prozent gemäss den Zwischenresultaten überspringen dürfte.

Keine Chance auf einen Einzug in das Kantonsparlament mit 100 Sitzen hat hingegen "Genève En Marche", die neue Formation des früheren MCG-Mitgründers Eric Stauffer. Die Bewegung kommt auf nur 4,25 Prozent. Von den etablierten Parteien muss überraschenderweise die SVP am stärksten vor der Hürde des Quorums bangen. Sie kommt bislang nur auf eine Wählerstärke von 7,31 Prozent und muss um den Verbleib im Grossen Rat zittern.