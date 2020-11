Genfer Staatsrat Thierry Apothéloz positiv auf das Coronavirus getestet

(mg) Wie der Kanton Genf am Samstag mitteilt, werde Thierry Apothéloz während der Isolation im Homeoffice arbeiten. Bereits seit Mittwoch habe sich der SP-Politiker in Quarantäne befunden, da in seinem familiären Umfeld eine Person positiv auf das Virus getestet wurde. Apothéloz bleibt bis und mit 21. November in Isolation.