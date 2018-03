Studienautorin Lilian Suter führt die Differenz auf die «soziale Erwünschtheit» zurück. Eltern wollen gut dastehen und geben eher an, dass ihr Kind kein eigenes Handy besitzt. «Dieses sieht hingegen das Familienhandy als Eigentum an, das es lediglich mitbenutzt», sagt Suter.

Rund 25 Prozent der Primarschüler spielt Games auf dem Handy

Doch wofür nutzen sie es? Diese Frage stellten die Autoren der MIKE-Studie mehr als 1000 Kindern in der Schweiz. Rund ein Viertel dieser Primarschüler gab an, täglich Games auf dem Handy zu spielen, Videos im Internet zu schauen, Musik zu hören oder Nachrichten zu tippen. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Je älter die Primarschüler sind, umso häufiger halten sie ein Smartphone in der Hand.