Während es beim 1. August ums Festen oder allenfalls um patriotische Gefühle geht, bangen die Bauern um ihre Ernte. Der Kanton Thurgau hat es ihnen verboten Wasser, aus Flüssen zu entnehmen. Verbote für einzelne Bäche ergingen auch im Aargau. Nun bangen die Landwirte um ihren Mais. Zu schaffen macht die Trockenheit auch den Fischen. Ausgetrocknete Bachbette werden zur Falle oder es mangelt an Sauerstoff im Wasser. An verschiedenen Orten wurden bereits Fische eingefangen, um sie in tieferen Gewässern wieder auszusetzen.

Grund für die tiefen Pegelstände und die Waldbrandgefahr ist die anhaltende Trockenheit. Seit April regnete es in der Nord- und Ostschweiz so wenig wie in kaum einem Jahr seit Messbeginn im Jahr 1864, sagt Thomas Schlegel, Klimaforscher beim Bund. Am Alpennordhang, in der Ostschweiz und in Nord- und Mittelbünden fielen nur vierzig bis sechzig Prozent des sonst üblichen Regens. Aufgrund von lokalen Gewittern gibt es regionale Unterschiede. Der Regen, der während der Gewitter fällt, verdunstet aber wegen der hohen Temperaturen aber sehr schnell wieder.

Hitzerekord und Gelassenheit

Es ist nicht nur trocken, sondern auch heisser als sonst. Die Spitzentemperaturen sind zwar etwas tiefer als im Rekordsommer 2003, als die Thermometer regelmässig über die 30-Grad-Marke kletterten. Trotzdem dürfte die Hitze von April bis Juli in den Regionen Mittelland und Zürich als Rekorde in die Jahrbücher eingehen, sagt Schlegel. Obwohl für das Wochenende Wolken und Regen angesagt sind, ist keine Entspannung in Sicht. «Der Regen reicht nicht, um die allgemeine Trockenheit zu beenden», sagt Meteorologe Daniel Gerstgrasser. Auch für die Feiern am 1. August kann er keine Entwarnung geben. «Es ist noch etwas zu früh, um das Wetter am Nationalfeiertag selbst vorherzusagen. Bis zum 27. Juli wird es aber keinen Wetterumschwung geben. Es bleibt heiss und trocken.» Die Situation wird zudem verschärft durch die Bise. Der Wind trocknet Wiesen und Wälder weiter aus. Und entgegen seinem Ruf bringt die Bise keine kalte, sondern warme Luft aus dem Nordosten mit sich.

Max Rütti aus Balsthal bleibt trotz schlechter Aussichten für sein Höhenfeuer gelassen. Das Fest finde auch ohne Höhenfeuer statt. Das lässt er sich auch nicht von einem schlechten Bauchgefühl verderben.