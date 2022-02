Geldwäscherei Skandalurteil im Mafiaprozess: Lausanner Richter zeigen erstaunliche Milde mit Tessiner Treuhänder Lange Verfahrensdauer, eigenartig zusammengesetzter Spruchkörper: Ein Urteil des Bundesgerichts wirft Fragen auf. Der angeklagte Tessiner Treuhänder wird der Geldwäscherei für die Mafia beschuldigt. Nun kommt er glimpflich davon.

Ein Urteil des Bundesgerichts sorgt für Fragezeichen. Wurde der Tessiner Treuhänder zu mild verurteilt? Bild: Valentin Flauraud / Keystone

Das Bundesgericht hat im Januar in einem wegweisenden Mafiafall einen Tessiner Treuhänder vom Vorwurf der Kokain-Geldwäsche freigesprochen. Es hiess den Rekurs von Oliver Camponovo (46) teilweise gut und hob das Urteil des Bundesstrafgerichts auf. Der Treuhänder habe nicht wissen können, dass ein Millionenbetrag auf einem Nummernkonto aus einer kriminellen Vortat stammte; es fehle der Vorsatz.

Das Bundesstrafgericht muss jetzt über die Bücher, es kann den Fall nur noch unter weniger schwerwiegenden Aspekten wie mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften, Urkundenfälschung und Irreführung der Behörden beurteilen. Klar scheint schon jetzt, dass der Beschuldigte nicht ins Gefängnis muss.

Dumm gelaufen: Mafioso im Knast, Nummernkonto verschwunden

Es ging um den ’Ndrangheta-Clan der Martino in Mailand, einem Ableger der Familien Libri-DeStefano–Tegano aus Reggio Calabria, der im Kokain-Geschäft riesige Gewinne macht. Der Clan unter Boss Giulio Martino brachte Millionen zwecks Wäsche in die Schweiz, nach Chiasso.

Im Frühling 2012 stand Mafiapate Martino vor einem Problem. Er hatte gerade 13 Jahre lang Knast hinter sich, und in dieser Zeit hatte eine Schweizer Bank, auf der er ein Nummernkonto hatte, Name und Sitz gewechselt: Das Konto mit 1,5 Millionen Franken Kokain-Geld war nicht mehr auffindbar.

Hier kam der Treuhänder Camponovo zum Zug, der seit 2010 in Chiasso mit Martinos italienischem «Bankier» Franco Longo geschäftete und auch beim Besorgen von Aufenthaltsbewilligungen behilflich war. Jetzt sollte Camponovo das verlorene Bankkonto wiederfinden. Boss Giulio Martino persönlich erschien im Büro des Treuhänders, zusammen mit einem jüngeren Bruder und dessen Frau, auf deren Name das Konto lautete.

Der Boss sass da und schwieg

Camponovo will nie Verdacht geschöpft haben, auch jetzt nicht, wie er später in der Sendung «Falò» des Tessiner Fernsehens sagte:

«Giulio Martino sass da, sagte nichts, er war da als der Bruder von Domenico, nicht mehr.»

Der «Fokus» für ihn sei die Frau gewesen, von der es hiess, sie suche ihr Nummernkonto, auf dem Geld lag, das sie von ihrem Vater habe. Das sei plausibel gewesen, so der Treuhänder. Er habe sich immer ans Gesetz gehalten, er habe Italienern bloss geholfen, Steuern zu vermeiden, das sei 2012 noch legal und sehr verbreitet gewesen.

Camponovo machte das Konto via Bankenombudsmann ausfindig. Es zeigte sich, dass vom Konto regelmässig Lebensversicherungsprämien für Mafiaboss Martino und seinen mittleren Bruder flossen, beide verurteilte Mafiosi. Der Treuhänder will immer noch keinen Verdacht geschöpft haben.

Kokain-Millionen, Lugano-Bahamas retour

Das Konto wurde umgehend aufgelöst, der Grossteil des Geldes im Juni 2012 nach Dubai überwiesen, im Juli 2012 weiter auf die Bahamas. 2013 kam das Geld, so die Bundesanwaltschaft in der Anklage, zurück in die Schweiz: auf ein Konto des jüngsten Martino-Bruders bei der Tessiner Kantonalbank. Gut eine Million davon wurde im Mai 2013 für den Kauf eines Bürogebäudes in Chiasso (Kaufpreis: 3,3 Millionen Franken) verwendet. Camponovo erwarb 10 Prozent, den Rest hielt die Martino-Familie und ihr «Banker» Longo. Die Hypothek kam von der UBS.

Es habe für den Treuhänder mehr als genug Alarmzeichen gegeben, dass es sich um Mafiageld handelte, stand für das Bundesstrafgericht fest. Das Bundesgericht sah es ganz anders.

Ist die (überlastete) strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts, die diesen Entscheid fällte, auf der Höhe ihrer Aufgabe? Kritiker zweifeln schon länger. Dass das Bundesgericht Jahre für den Entscheid brauchte, gilt als völlig inakzeptabel. Was im Mafiaverfahren aber speziell auffällt: Die umfangreichen Akten sind auf Italienisch, doch keiner der drei urteilenden Richter ist italienischer Muttersprache (im Unterschied zum Bundesstrafgericht, wo alle drei Richter italienischer Muttersprache waren): Präsident Christian Denys (Grüne) ist Waadtländer, Sonja Koch (SVP) ist Aargauerin, der dritte Richter, Christoph Hurni (GLP), war bis 2020 Oberrichter in der Zivilkammer in Bern.

Bundesgericht sagt: «Jedes Gerichtsmitglied bestens befähigt»

Peter Josi, Sprecher am Bundesgericht, dementiert. «Alle drei Gerichtsmitglieder haben beste Italienischkenntnisse. Herr Bundesrichter Hurni hat in seiner Zeit als Gerichtsschreiber am Bundesgericht mehr als 50 Urteile in italienischer Sprache redigiert.» Der Spruchkörper sei zudem durch eine italienischsprachige Gerichtsschreiberin unterstützt worden. Bundesrichter Muschietti, einziges Mitglied der strafrechtlichen Abteilung mit italienischer Muttersprache, war nicht im Spruchkörper, weil er 2017 noch als Bundesstrafrichter am Entscheid der Vorinstanz mitwirkte.

Aber das Gerichtsmitglied, das den Urteilsentwurf erarbeitet habe, so Josi, verfüge über «allerbeste aktive und passive Italienischkenntnisse». Das deutet auf Hurni hin. Er studierte laut seiner Website mehrmals in Bologna, aber Strafrecht gehört nicht zu seinen Spezialgebieten. Kein Problem, heisst es auch hier beim Bundesgericht: «Selbstverständlich» sei «jedes Gerichtsmitglied bestens befähigt, seine Aufgabe in derjenigen Abteilung zu erfüllen, der es vom Gesamtgericht zugeteilt wird». Bundesrichter Hurni sei zudem am Berner Obergericht «auch in der Strafabteilung tätig» gewesen.

Für Beobachter ist das Urteil aus Lausanne folgenschwer. Es heisse, dass Treuhänder nicht allzu genau hinschauen müssen, wenn sie mit zweifelhaftem Geld hantieren.

Unbestritten ist mittlerweile, dass das «Schweizer» Geld der Martinos krimineller Herkunft war und die Frau nur vorgab, es gehöre ihr. 2015 wurden die drei Martino-Brüder in Italien unter anderem wegen Kokainhandel und Erpressung zu bis zu 20 Jahren Haft verurteilt.