Die Verrechnungssteuer. Sie brachte dem Bund mehr als 10 Milliarden Franken ein, die Gesamteinnahmen lagen bei 71 Milliarden Franken. Der Betrag liegt um 4,5 Milliarden Franken höher als im Vorjahr. Begründet wird er einerseits mit höheren Dividendenzahlungen von Firmen. Andererseits mit den Negativzinsen: Unternehmen fordern die Verrechnungssteuer so spät als möglich zurück, weil das Lagern auf der Bank ein Verlustgeschäft für sie wäre. Noch nie war der Unterschied zwischen Einzahlungen und Rückerstattungen bei der Verrechnungssteuer so gross. Serge Gaillard, Direktor der Finanzverwaltung, sprach von einem einmaligen Ausreisser. Der Bund geht davon aus, dass diese Rückforderungen wieder zunehmen werden. Um in späteren Jahren keine Defizite ausweisen zu müssen, ändert der Bund seine Verbuchungspraxis. Er hat eine Rückstellung von zwei Milliarden Franken gebildet. Damit reduziert sich der Überschuss von 4,8 auf 2,8 Milliarden Franken.

Maurer wehrte sich gegen die Unterstellung, es handle sich um einen Buchhaltungstrick: «Ich empfehle Ihnen dazu einen Kurs bei der Migros Klubschule. Es handelt sich nicht um einen Trick, sondern um eine Abgrenzung», erklärte Maurer. Es gehe darum, die finanzielle Realität des Bundes besser abzubilden. Oder mit anderen Worten: Es wäre abenteuerlich, das Geld aus der Verrechnungssteuer einfach auszugeben, weil es später zurückgefordert wird.

Keine Milchbüechlirechnung

Die Reaktionen der Parlamentarier fallen kritisch aus. Für SP-Nationalrätin Mattea Meyer ist es ein «Buchungstrick», damit Maurer sein nächstes Abbauprogramm rechtfertigen kann. CVP-Präsident Gerhard Pfister spricht von einem Paradigmenwechsel, weil der Überschuss nicht vollständig für den Schuldenabbau verwendet wird, und fordert eine Diskussion über die Verwendung der Gewinne. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi kann nachvollziehen, dass der Bund dieses Jahr nicht einen Gewinn von fünf Milliarden und im nächsten Jahr ein Defizit von zwei Milliarden Franken ausweisen will: «Aber ich warne davor, dass man wegen ausserordentlicher Effekte die Rechnungslegung anpasst.» Und FDP-Finanzpolitiker Albert Vitali fürchtet sich vor einem Präjudiz und verlangt an der Sitzung der Finanzkommission nähere Angaben.