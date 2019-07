Für Philippe Renz, Anwalt der Freiburger Sportagentur Sport 7, ist der Fall klar: «Bundesanwalt Michael Lauber verschliesst die Augen vor der riesigen und systemischen Kriminalität bei Fussballer-Transfers.» Dabei müsste Lauber längst gegen die Fifa von Gianni Infantino ermitteln. Der Weltfussballverband toleriere diese Kriminalität, statt sie zu stoppen.

In Fall geht es um Spielerberater und Klubverantwortliche, die gemeinsame Sache machen. Es geht weltweit um riesige Summen, die in den falschen Taschen landen.

Riesige Summen fliessen an Agenten

In den Jahren 2014 bis 2017 kassierten Agenten und Vermittler insgesamt 4,75 Milliarden Euro: 2,15 Milliarden an Vermittlungs- und Managementgebühren, 2,6 Milliarden an Transferprovisionen.

Das geht aus einer Studie hervor, die das renommierte Centre International d’Etude du Sport (CIES) in Neuenburg letztes Jahr im Auftrag des europäischen Fussballverbands Uefa ausarbeitete. Eine Zusammenfassung der Studie, die von der Uefa unter Verschluss gehalten wird, liegt dieser Zeitung vor.

Aber nur auf 1,75 Milliarden hatten Agenten wirklich Anspruch: Als Honorare für die Vermittlung der Spieler an die Klubs und für Managementdienstleistungen. Dies ergab, auf Basis der CIES-Zahlen, eine Berechnung der Agentur Sport 7.

«3 Milliarden werden abgezweigt»

Der Grossteil der 4,75 Milliarden, nämlich 3 Milliarden, floss demnach illegal in die Taschen der Berater. Bei diesen 3 Milliarden handelt es sich vor allem um Kommissionen, die die Berater bei Transfers ihrer Spieler erhalten. Kommissionen, die ihnen von den Klubs bezahlt werden.

Agenten kassieren vom Verein einen bestimmten Prozentsatz des Spielergehalts für die Vermittlung. Zehn oder mehr Prozent sind, je nach Wert des Spielers, keine Seltenheit. Berater erhalten aber auch ihren Anteil an der Transfersumme. Beides in der Regel ohne Wissen des Spielers.

Auf diese Kommissionen, betont Renz, hätten die Agenten kein Anrecht. Indem sie von den Klubs Geld nähmen, befänden sich die Berater rechtlich gesehen in einem Interessenkonflikt: «Sie vertreten in Wirklichkeit nicht die Interessen der Spieler, sondern ihre eigenen Interessen und die der Klubs.»

Derartige Abzocker-Praktiken wurden zuletzt durch Enthüllungen von «Football Leaks» ausführlich dokumentiert. Untermauert werden diese Vorwürfe aber auch von der Geheimstudie des Neuenburger Instituts CIES. Einer Stiftung, die vom bekannten Neuenburger Anwalt und Kantonsrichter Pierre Cornu präsidiert wird.

Agenten über Druck aus

Aus der CIES-Studie wird deutlich, was im Fussball-Geschäft schief läuft. «Agenten üben einen übertriebenen und oft negativen Druck auf Spieler aus, besonders auf Minderjährige. Mangel an Kompetenz, Gier und schlechte Ratschläge setzen die Karriere vieler Talente auf Spiel», steht im Bericht.

Im Zentrum stehe bei vielen Agenten der kurzfristige eigene Profit. Dabei kämen verschiedene Strategien zum Einsatz, um Spieler zu kontrollieren: sie zu verschulden, ihre Ersparnisse schlecht zu verwalten oder ihnen Informationen vorzuenthalten.

Dank ihrem Informationsvorsprung und ihrem Zugang zu den Spielern sind die Agenten die mächtigsten Player im Spiel. Aber auch Klubs spielen laut der Studie eine miese Rolle. «Die weit verbreiteten Absprachen zwischen Klubverantwortlichen und Agenten oder Vermittlern führen zu korrupten Praktiken, bei welchen die involvierten Akteure Klubgelder für ihren persönlichen Gewinn missbrauchen». Das werfe viele Fragen aus strafrechtlicher Sicht auf, so die Studie.

Die Mafia mischt mit

Aber es geht noch weiter: Das organisierte Verbrechen kaufe sich in Spielervertretungen ein, das gehe «Hand in Hand mit Geldwäscherei». Geldwäscherei-Fragen wärfen auch die Zahlungen von hohen Provisionen auf, die die Klubs verdeckt und ohne Kontrolle der Endempfänger zahlten. Es gehe bei derartigen Zahlungen an Agenten oder Vermittler oft auch um Steuerflucht: Das Geld werde in Steuerparadiesen versteckt. Davon profitierten dann «nicht nur Agenten oder Vermittler, sondern auch Klubbesitzer und Klubverantwortliche, mit denen sie zusammenarbeiten».

Laut CIES steckt also ein kriminelles System dahinter, es ist eine eigentliche internationale Agenten- und Vereinsmafia am Werk. Opfer sind Tausende von Fussballspielern, aber auch Klubs. Es ist ihr Geld, das da in die falschen Taschen fliesst.

Die Agentur Sport 7 merkte rasch einmal, wie Renz sagt, dass Agenten in diesem Umfeld nur «erfolgreich» sein konnten, wenn sie selbst diese illegalen Methoden übernahmen. Das wollte Sport 7 nicht, und so kämpft die Agentur seit zwei Jahren offensiv gegen die Praktiken.