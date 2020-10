Geheime Videoaufnahme von UNO-Chef Antonio Guterres schockt Genfer Praktikanten – nun reagieren sie

Das Resultat sorgte weltweit für Schlagzeilen – und ungläubiges Staunen: Am letzten Abstimmungssonntag vom 27. September sagte eine deutliche Mehrheit des Genfers Stimmvolks Ja zu einem Mindestlohn von 23 Franken im Kanton. Staatsrat Mauro Poggia durfte sogar dem US-Sender CNN Auskunft darüber geben, dass rund sechs Prozent der Angestellten im Kanton vom neuen Gesetz profitieren werden. Konkret sind es 30'000 Personen.

Nicht alle profitieren jedoch. Die prestigeträchtigste Organisation in Genf – die Vereinten Nationen (UNO) – ist von der Gesetzesanpassung nicht tangiert. Denn für sie gelten eigene, internationale Regeln, die nicht an jene des Gastgeberlandes oder des Kantons geknüpft sind. Darunter leiden vor allem die zahlreichen Praktikanten in Diensten der UNO.

Denn ein Grossteil der UNO-Praktika sind nicht bezahlt, unter anderem im Hauptdepartement von Generalsekretär Antonio Guterres. In anderen so genannten UN-Agenturen wie dem Kinderhilfswerk Unicef oder der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es zum Teil Saläre, mit denen der Lebensunterhalt aber nicht bezahlbar ist.

«Wir werden einen Brief an Ignazio Cassis schreiben»

Die «Geneva Interns Association» hofft nun auf die Gunst der Stunde. «Der Entscheid, ob und wie Praktikanten für ihre Arbeit entlöhnt werden, fällt ein UNO-Komitee am Hauptsitz in New York in Abstimmung mit allen Mitgliedländern», sagt Albert Barseghyan, Sprecher der Gruppierung. «Aber das Genfer Ja zu einem Mindestlohn liefert uns ein starkes Argument für unsere Position.»

Man werde nun versuchen, das Momentum zu nutzen und Schweizer Parlamentarier und die Schweizer UNO-Botschaft zu kontaktieren, um mehr Unterstützung zu erhalten, sagt Barseghyan. «Wir werden auch einen Brief an Aussenminister Ignazio Cassis schreiben, um unserer Forderung nach einer fairen Bezahlung zu betonen.»

Die 23 Franken pro Stunde dienen dabei in erster Linie als Verweis auf die hohen Lebenskosten in der Rhone-Stadt. Diese liegt laut einer aktuellen Studie in der Rangliste der teuersten Städte der Welt auf Rang zehn. Die eigentliche Forderung der Hochschulabsolventen zielt viel tiefer.

«Wir verlangen bloss das absolute Minimum der Armutsgrenze», sagt Barseghyan. Und dieses liege laut dem Kanton Genf bei 2600 Franken pro Monat. «So viel braucht es, um in Genf überleben zu können.»

Studenten aus ärmeren Ländern benachteiligt

Wenig Support erwarten die frustrierten Hochschulabgänger von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Der oberste Direktor der Vereinten Nationen schockte die Angestellten im Dezember an einer internen Personalveranstaltung. Journalisten waren nicht zugelassen.

Die «Schweiz am Wochenende» ist jedoch in Besitz einer bisher unveröffentlichten Videoaufnahme, in der Guterres sagt: «Ich muss sagen, dass meiner Meinung nach Praktika nicht bezahlt werden sollten. Ein Praktikum ist etwas anderes als eine Festanstellung, das ist ein Unterschied.»

Eine solche Aussage vom obersten UNO-Direktor sei schlicht schockierend unakzeptabel, sagt Barseghyan. «Seine persönliche Meinung widerspricht komplett den UNO-Werten und was, die UNO bezüglich fairer Bezahlung predigt.»