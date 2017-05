Was hat der Nachrichtendienst im Fall Daniel M. denn falsch gemacht? Warum ist die Affäre so peinlich für die Schweiz?



Zurzeit sind wir noch auf Vermutungen angewiesen, wie M. ins Visier der deutschen Abwehr geriet. Erst das Gerichtsverfahren wird Aufschluss darüber geben, ob er mit Spielmaterial hantierte, das einer Gegenprüfung nicht standhielt, oder ob es handwerkliche Fehler bei der Anwerbung einer Quelle in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung gab. In beiden Fällen läge die Verantwortung nicht bei M. allein, weil es eines Genehmigungsprozesses durch seine Fallführer bedurft hätte.

Und wie beurteilen Sie es, dass die Schweiz ihren Spion selber ans Messer geliefert haben soll, indem sie Protokolle ungeschwärzt zur Akteneinsicht nach Deutschland schickte?

Das dürfte einerseits eine Retourkutsche für M.s umfassenden Aussagen sein, andererseits eine Reaktion darauf, dass M. offensichtlich aus dem Ruder gelaufen ist.

Bereits wurden Befürchtungen laut, wonach ausländische Geheimdienste der Schweiz künftig wichtige Informationen vorenthalten könnten, weil diese in der Affäre eine solch schlechte Figur machte. Halten Sie diese Sorgen für berechtigt?



Ja, zumal es nicht der erste Faux-pas der Schweiz war. Besonders schwerwiegend war der Datendiebstahl von 2012, als ein NDB-Mitarbeiter grosse Mengen hochsensibler Daten auf eine externe Festplatte kopierte und entwendete. Solche Vorfälle trüben das Vertrauen in einen Nachrichtendienst nachhaltig. Es kann vorkommen, dass andere Geheimdienste in der Konsequenz die Kooperation praktisch auf Null runterschrauben. Die Amerikaner etwa reagierten mehrfach so, wenn aus einem anderen Geheimdienst ein Dokument geleakt wurde.

Wie problematisch ist das für die Schweiz? Drohen ihr etwa im Bereich des Dschihadismus entscheidende Hinweise durch die Lappen zu gehen?

Hielte ein Geheimdienst Informationen zu einem geplanten Terroranschlag unter Verschluss, machte er sich für Tote und Verletzte verantwortlich. So weit geht die Informations-Bremse nicht. Im Fokus stehen da eher andere Hinweise, die für die Regierung wichtig sind, etwa Informationen zur Wirtschafts- oder zur Aussenpolitik anderer Staaten.

Warum blamiert sich der NDB immer wieder, sei es mit einem Datendiebstahl oder mit der Handynummer des Geheimdienstchefs auf Google?

Die Fälle wiegen natürlich unterschiedlich schwer: Eine Handynummer kann man wechseln. Aber wenn jemand den ganzen Datenbestand des Nachrichtendiensts unbemerkt auf eine externe Festplatte ziehen kann, ist das schon eine schwere Sicherheitslücke. Bei gut abgesicherten Geheimdiensten gilt das Vier-Augen-Prinzip, zudem gibt es technische Sicherheitsvorkehrungen wie die Registrierung aller Zugriffe. In der Schweiz war das offensichtlich nicht der Fall. Der stark ausgeprägte Korpsgeist ist die Achillesferse des NDB.

Der Korpsgeist?

Ja, der Milizgedanke der Armee drückt bis ganz zuoberst durch. Man hat viel Vertrauen in sein Korps, in seine Leute. Diese Mentalität war jahrzehntelang ein Garant dafür, dass der Schweizer Nachrichtendienst wenig innere Konflikte hatte. Dies im Gegensatz zu ausländischen Geheimdiensten, in denen etwa zivile und militärische Seilschaften konkurrierten. Wie man nun sieht, kann das Pendel aber auch zurückschlagen.

Wie beurteilen Sie es, dass der Bund Daniel M. keinen Rechtsschutz bietet und sich nicht an den Kosten für den Prozess beteiligt?

Das halte ich für einen Fehler. Insbesondere für die Neurekrutierung von Mitarbeitern ist es ein schlechtes Zeichen, wenn man sagt: «Wir werben dich an – doch wirst du erwischt, lassen wir dich fallen wie eine heisse Kartoffel.»

Sie sprachen das Geld an, das Agenten schwach machen kann. Welche anderen Verlockungen lauern im Agenten-Leben?

Geld steht an erster Stelle, danach folgen Sex und Alkohol. Wobei sich die Zeiten geändert haben: Das sogenannte Honey Trapping, also das Verführen von Agenten, um an Informationen zu kommen, war früher sehr beliebt. Klar tappt auch heute ab und zu noch ein Spitzel in die Sexfalle. Aber in unserer liberalen Gesellschaft hat Sex nicht mehr dasselbe Erpressungspotenzial.

Und warum der Alkohol?

Probleme mit dem Trinken sind im nachrichtendienstlichen Bereich überdurchschnittlich ausgeprägt. Die falschen Identitäten, das ständige unter-Druck-Stehen, das macht vielen zu schaffen. Da greifen manche häufiger zum Glas, als vernünftig wäre. Wenn das dann in eine Verschuldung oder Lebenskrise führt, und die andere Seite das erkennt, dann ist das Erpressungspotenzial hoch.

Chronologie der Spionageaffäre: Was bisher geschah: