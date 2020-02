Geheimdienst-Affäre: Politiker drohen mit Untersuchungskommission

(mg.) Kommt es im Zuge der Geheimdienst-Affäre zur Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)? Die Zeichen darauf verdichten sich. Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli hat eine solche schon am Dienstag gefordert, FDP-Präsidentin Petra Gössi sprach in einem Interview von einer «ernsthaften Option» und auch in der SP und SVP gibt es entsprechende Stimmen. Eine Absage gibt es einzig von der CVP, wie Fraktionschefin Andrea Gmür im «Rendez-vous» von SRF sagte.

Eine PUK kann eingesetzt werden, wenn «Vorkommnisse von grosser Tragweite der Klärung bedürfen» wie es im Bundesgesetz über die Bundesversammlung heisst. Dabei ist nach Anhörung des Bundesrats ein einfacher Bundesbeschluss nötig, dem beide Räte zustimmen müssen. Darin wird der Auftrag und die finanziellen Mittel der Kommission geregelt. Kommt eine PUK zustande, nehmen gleich viel Räte jeder Kammer Einsitz.