Gegen EU-Beitritt «Kampforganisation» gegen den EU-Beitritt: Neue Vereinigung «Pro Schweiz» gegründet In Bern wurde die Auns-Nachfolgeorganisation Pro Schweiz gegründet. Unter der Leitung von Christoph Blocher fusionierten drei Anti-EU-Vereinigungen.

Mit Pro Schweiz hat alt Bundesrat Christoph Blocher ein neues Kampfinstrument gegen den EU-Beitritt gegründet. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Organisation Pro Schweiz sei eine «Kampforganisation», sagte Christoph Blocher am Samstag in Bern. Der alt Bundesrat leitete den Gründungsakt des neuen Vereins, der im Interesse der Schweiz Erfolg haben wolle. In dem neuen Verein gehen die «Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz» (Auns), «Nein zum schleichenden EU-Beitritt» und die «Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt» auf.

Selbst leiten wollte Blocher Pro Schweiz nicht, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Es sei gut, nicht jemanden aus der Politik an der Spitze zu haben, sondern einen Praktiker.

Stephan Rietiker Peter Klaunzer / KEYSTONE

Damit wählte die Generalversammlung den Arzt und Medtech-Unternehmer aus Zug, Stephan Rietiker, als Präsidenten. Vizepräsident wird der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, den Blocher als «tüchtigsten Nationalrat» bezeichnete, schliesslich habe dieser die Minarett- und die Burkainitiative zum Erfolg gebracht.

Der Vorstand setzt sich zunächst aus 13 Personen zusammen, darunter die alt Nationalräte der SVP Adrian Amstutz, Christoph Mörgeli und Ulrich Schlüer. Mit Piero Marchesi und Therese Schläpfer sind zwei aktive Nationalräte vertreten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die Zahl der Vorstandsmitglieder auf 15 anwachsen.

Die Geschäftsführung übernimmt Werner Gartenmann, der diese Funktion schon bei der Auns ausgeübt hatte. (phh)