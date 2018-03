Das ultimative Stau-Quiz Unterwegs ins Osterwochenende und die Blechlawine bewegt sich keinen Zentimeter? Das kann ganz schön langweilig werden. Verkürzen Sie die Wartezeit und testen Sie ihr Stau-Wissen in unserem Quiz! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Die Oster-Blechlawine am Gotthard ist schon fast legendär: Doch wie lange hielt der bisher längste Oster-Stau am Gotthard an?

Doch es geht noch krasser: In China hat 2010 ein wahrer Monster-Stau für Schlagzeilen gesorgt. Wie lange dauerte er an?

Den in Kilometern gemessen längste Stau verbucht Frankreich im Jahr 1980 für sich. Wie lange war die Blechlawine?

Eine Grundsatzfrage für zwischendurch: Was ist eigentlich die häufigste Ursache für einen Verkehrsstau?

Im Stau stehen kann ganz schön langweilig sein: Doch mit welchem Zeitvertreib machen sie sich evtl. strafbar? Hinweis: (alle Tätigkeiten bei abgestelltem Motor)

2016 ging als Stau-Rekordjahr in die Geschichte ein: Während wie vielen Stunden hat sich der Verkehr auf Schweizer Autobahnen gestaut?

In welcher Schweizer Stadt stand man 2017 denn am häufigsten im Stau?

Nun das Ganze weltweit: In welcher Stadt brauchte es letztes Jahr am meisten Geduld im Strassenverkehr?

Verkehrsstaus verursachen der Schweizer Volkswirtschaft immense Kosten. Von wie viel Geld jährlich reden wir?

Wie entsteht ein sogenannter «Stau aus dem Nichts» (auch «Phantomstau» genannt)?

Zum Schluss: Auf einer zweispurigen Autobahn herrscht Stau und es soll eine Rettungsgasse gebildet werden. Welches Vorgehen ist richtig?

Halt! Sofort rechts ranfahren! Sie scheinen ein richtiger Stau-Anfänger zu sein. Ob das nun gut oder schlecht ist, überlassen wir Ihnen. Um einen Strafzettel sind Sie zwar gerade noch einmal herumgekommen. Trotzdem wäre es gut, wenn Sie vor der nächsten Blechlawine noch einmal über die Bücher gehen. Wir wünschen Ihnen viel Geduld im Stau und schöne Ostern! :rabbit:

Nicht schlecht, aber ... ... ihr Stau-Wissen könnte noch etwas besser sein. Zum Glück ist die Blechlawine noch lang und auch die nächste kommt bestimmt. Da bleibt Ihnen viel Zeit zum Üben. Wir wünschen Ihnen viel Geduld im Stau und ein erholsames Osterwochenende! :rabbit: