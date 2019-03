Plötzlich bleibt ein brennender Zigarettenstummel am Scheibenwischer hängen. Isabelle Chevalley macht auf der Autobahn einen Notfallstopp, entfernt die glühende Gefahr, bevor sie in den Motor gelangt. Die grünliberale Nationalrätin aus dem Kanton Waadt will die Verkehrsregeln ändern, damit es auf hiesigen Strassen nicht mehr zu solch heiklen Situationen kommt.

Sie erinnert daran, dass der Brand im Montblanctunnel vor 20 Jahren durch einen Zigarettenstummel ausgelöst wurde, der sich im Kühlergrill eines Lastwagens verfangen hatte. Beim Unglück verloren 39 Menschen ihr Leben. , fordert Cevalley.

Zum einen seien qualmende Autofahrer eine Gefahr für die Verkehrssicherheit. Zum anderen würden aus dem Fenster geworfene Zigarettenstummel der Umwelt schaden. Und Chevalley bezweifelt, dass rauchende Lenker «das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass sie ihren Vorsichtspflichten nachkommen» können, wie es im Gesetz heisst.