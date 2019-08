Am Samstag und Sonntag um 23 Uhr gingen in Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore und Vacallo das Licht aus. Jewils um 6 Uhr morgens setzte der Strom wieder ein. Grund waren Wartungsarbeiten an einem Hochspannungsmasten.

Die Ortschaften und ihre Einwohner tauchten in fast völlige Dunkelheit, die Festnetztelefone schwiegen. Die Stromversorgung für Rettungsorganisationen oder Altersheime war laut dem «Corriere del Ticino» mittels Notstromaggregaten sichergestellt.

Für die einen waren die düsteren Nächte eine Freude. «Es war wunderschön, man konnte die Sterne so gut sehen», sagte ein Tessiner gegenüber dem SRF. Ähnliches war auch in den sozialen Medien zu lesen: