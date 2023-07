Gastkommentar So stoppt man die Wohnungsnot nicht Immobilienriesen möchten Einsprachen gegen Neubauten möglichst verhindern. Wenn man die Zahlen korrekt rechnet, sind ein Drittel der Einsprachen erfolgreich. Martin Killias Drucken Teilen

In jüngster Zeit häufen sich die Angriffe grosser Immobilienfirmen gegen den Ortsbild- und Denkmalschutz. Es heisst, wegen zu vieler geschützter Bauten und Ortsbilder könne man zu wenig neue Wohnungen erstellen, das Land nicht stärker verdichten, und bald stünden viele Menschen auf der Strasse. Weiter klagen Immobilienvertreter über viel zu viele Einsprachen, die Bauprojekte verzögerten, verteuerten und oft auch verhinderten. Besonders hervorgetan hat sich der CEO von Swiss Life in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Doch der Reihe nach.

Geschützt sind rund 10 Prozent der Wohngebäude in der Schweiz, sei es, weil sie in einem Inventar von Baudenkmälern oder im Perimeter eines national geschützten Ortsbildes stehen. Das sind keine berauschenden Zahlen. Selbst wenn alle diese Häuser abgebrochen und durch Neubauten ersetzt würden, wäre dies wie der berühmte Tropfen auf den heissen Stein. Dabei wollen wir gar nicht von den Schäden reden, die eine solche Zerstörungswelle mit sich brächte. Der Umbau unseres schönen Landes in eine trostlose Betonwüste hätte nicht nur für den Tourismus gravierende Folgen. Landschaften, Ortsbilder und Baudenkmäler sind auch Bilder, die wir in uns tragen. Verschwinden diese Bilder, verlieren wir die «Heimat». Geschichts- wie auch gesichtslose Strassenzüge vermitteln kein Gefühl von Zugehörigkeit.

In den letzten Wochen gerieten die Baueinsprachen ins Schussfeld. 90 Prozent davon seien «missbräuchlich», heisst es unter Berufung auf eine wissenschaftliche Studie. Der Schreibende hat sich diese beschafft, aber genau das steht dort nicht drin. Tatsächlich sind gut ein Drittel der Einsprachen und Rekurse erfolgreich, wenn man die Zahlen korrekt rechnet. Das wäre deutlich mehr als etwa im Strafrecht, wo weniger als 10 Prozent der Urteile von einer höheren Instanz «korrigiert» werden. Die Gerichte leisten offensichtlich einen wichtigen Beitrag zur besseren Einordnung der geplanten Neu- und Umbauten. Ausgerechnet diese Mitwirkungsrechte sollen nun – auch über massiv erhöhte Prozesskostenrisiken – eingeschränkt werden. Der Hauseigentümerverband kämpft hier an vorderster Front für Immobilienkonzerne und gegen seine «gewöhnlichen» Mitglieder. Ohne Einsprachemöglichkeit würde noch viel rücksichtsloser gebaut.

Weiter heisst es, der Denkmalschutz verteuere das Bauen. Auch das stimmt nicht generell. Wenn Altbauten dem Erdboden gleich gemacht statt sanft saniert werden, entstehen riesige Kosten, bis nur ein Rohbau gleichen Volumens neu erstellt ist. Nichts verbraucht so viel Energie wie der Ersatz von Häusern, die sanft renoviert noch lange dienen könnten, von den Abfallbergen zu schweigen, welche die Deponien füllen. Dass in Rümlang und bei St. Gallen Wälder gerodet werden, um Bauabfälle zu «entsorgen», zeigt die Dramatik. Abbrechen und neu erbauen gehören zu den grössten Umweltsünden.

Mietzinse sind vor allem dort günstig, wo Altbauten sanft renoviert werden. Der Abbruch von jährlich gegen 5000 günstigen Wohnungen und ihr Ersatz durch wesentlich teurere verschärft die Wohnungskrise, die nicht nur ein Mengenproblem, sondern vor allem eine Verteilungs- und Verdrängungskrise ist. Immer weniger Menschen können sich das Wohnen in diesem Land leisten. Die Immobilienbranche ist ein wichtiger Treiber dieser Fehlentwicklung. Was aber geschähe, wenn die 50000 angeblich nötigen Wohnungen pro Jahr erstellt würden? Dann würde in erster Linie die Nachfrage angekurbelt, also das Problem auch von dieser Seite her verschärft. Wer hat, würde dann noch mehr Wohnraum beanspruchen. In manchen Städten liegt der Zweitwohnungsanteil bald so hoch wie in alpinen Feriendestinationen. Von der Attraktivität der Schweiz als Zielland für Menschen von ausserhalb zu schweigen.

Kann man mit Fake-Daten Politik machen? Ja, nicht nur Trump, auch die Immobilienbranche macht es vor. Kaum ist ein Interview publiziert, «spuren» Parlamentarier und machen Vorstösse.